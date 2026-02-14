Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la victoria de Millonarios y el empate de Medellín

Millonarios sumó su segunda victoria consecutiva bajo las órdenes de Fabián Bustos y amenaza con meterse entre los ocho. El conjunto embajador logró salir de la crisis, mientras que Independiente Medellín volvió a ceder puntos en condición de local.

Primer parte médico sobre la lesión de Falcao García: esto dijo el técnico de Millonarios

Los resultados del sábado trajeron consecuencias en la tabla de posiciones, sobre todo en la parte baja del campeonato.

Deportivo Pereira aprovechó el mal momento del Medellín y sacó un punto de su visita al Estadio Atanasio Girardot. El conjunto matecaña tenía en el bolsillo la victoria, pero un gol agónico de Leider Berrío decretó la igualdad.

Así quedó la tabla actualizada tras los resultados de este 14 de febrero:

Millonarios 2-1 Llaneros

No todo fue alegría para Millonarios en el Estadio El Campín. Radamel Falcao García se lesionó y estaría descartado para el próximo partido contra Internacional de Bogotá.

Rodrigo Contreras también salió tocado en el primer tiempo, sin embargo, el técnico Fabián Bustos aseguró que no es nada grave y podrá jugar la semana que viene.

El delantero argentino marcó el primer gol de la tarde a los 4 minutos. Tras un centro desde el costado, Contreras se lanzó de ‘palomita’ y la mandó a guardar al segundo palo.

Hugo Rodallega reveló su sorpresa para el América de Cali: contó qué iba a hacer si metía gol

“Radamel venía con una carga porque veníamos jugando muy seguido. Por suerte lo de Rodrigo (Contreras) es una pequeña contractura y lo sacamos por precaución porque el equipo estaba bien. Lo de Radamel sí parece un poquito más, lamentablemente perdimos dos hombres en el primer tiempo”, fueron las palabras del DT.

En cancha quedó Leonardo Castro, que marcó el segundo de Millonarios ante Llaneros y encaminó una victoria importante. El equipo visitante logró descontar a través de Luis Miranda, sin embargo, ya era muy tarde para pensar en la remontada.

“Esta semana podremos por fin trabajar el tema físico. Me gusta trabajar específico, los defensas, volantes y delanteros aparte. Es bueno tener una semana larga, nos va a ayudar”, agregó Bustos en rueda de prensa.

Millonarios vs. Llaneros - Fecha 7 de la Liga BetPlay I-2026 Foto: Colprensa - Lina Gasca

Independiente Medellín 1-1 Deportivo Pereira

Con Alejandro Restrepo tambaleando en el cargo y la hinchada muy molesta por el rendimiento del equipo, Independiente Medellín salvó un empate en condición de local contra Deportivo Pereira.

El cuadro matecaña empezó ganando con un golazo de Marco Pérez, que remató de media distancia y la clavó en el ángulo para burlar la resistencia de Éder Chaux.

Medellín movió las fichas en el segundo tiempo y no lograba encontrar el camino del empate hasta que Leider Berrío marcó cerca del pitazo final. Ese tanto salvó una noche de pesadilla para el poderoso, aunque no evitó las críticas contra el planteamiento de Restrepo.

El rojo antioqueño apenas tiene una victoria en lo que va del campeonato y no arranca pese a los nuevos fichajes que se han ido sumando.