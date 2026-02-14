Independiente Santa Fe cayó por la mínima diferencia contra el América de Cali (1-0) en el clásico de rojos. Daniel Valencia marcó el único gol del partido tras una pelota filtrada que controló y definió por debajo de las piernas de Andrés Mosquera Marmolejo.

Hugo Rodallega se quedó con las ganas de celebrar en el Estadio Pascual Guerrero y confesó lo que pensaba hacer en caso de meterles un gol.

Un día antes del partido, el delantero vallecaucano aseguró que tenía preparada una sorpresa que finalmente no pudo mostrar.

“Simplemente era pedirle perdón a mi viejo porque siempre amó este equipo en vida. Era pedirle perdón a él y quizás hacer un gesto que lo tengo ahí guardado”, señaló.

Hugo Rodallega peleando un balón en el partido de Santa Fe vs. América. Foto: Jorge Orozco

“Veremos qué pasa”

Hace unos años atrás, Rodallega estuvo cerca de cumplir el sueño de su padre, pero América de Cali no concretó las negociaciones y apareció Santa Fe para ficharlo.

El goleador no oculta su cariño por la camiseta del cuadro escarlata. “Nunca va a cambiar que yo siga siendo hincha. Eso de cerrar o abrir puertas nunca lo he hecho, simplemente me debo al fútbol y por supuesto defiendo la camiseta de Santa Fe a muerte. Ya veremos que pasa”, agregó.

Hugo tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta diciembre de este año y ha estado coqueteando con el retiro. Después de ganar la décima estrella aseguró que sus compañeros lo habían convencido de seguir jugando en 2026.

Santa Fe prende las alarmas

La Copa Libertadores es el gran objetivo que tiene trazado para la presente temporada, sin embargo, no quiere descuidar el plano local. Hasta ahora solo han ganado un partido en el campeonato y la idea de Pablo Repetto no parece convencer a los hinchas.

Afortunadamente para ellos, todavía queda tiempo de sobra para recomponer el camino y empezar a sumar puntos en la tabla de posiciones.

“Venir acá y generar tres o cuatro chances para ganar, tienes que concretar y no concretamos; ellos sí. Nos desordenamos y nos salimos de la estructura. Tenemos que ser más efectivos y tratar de generar más para poder concretar los goles”, declaró el entrenador uruguayo en rueda de prensa.

A Repetto lo culpan por sacar del campo a Yilmar Velásquez y Omar Fernández Frasica, dos cambios que perjudicaron el rendimiento de Santa Fe en el segundo tiempo.

“El partido lo teníamos controlado, pero ellos tienen jugadores que son virtuosos y en una jugada te sacan ventaja”, agregó.

El próximo partido del cuadro cardenal será este martes, 17 de febrero, enfrentando a Jaguares en condición de visitante. El conjunto cordobés viene de caer goleado contra Boyacá Chicó y rescindió el contrato de su técnico Alexis Márquez.