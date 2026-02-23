En el partido entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla jugado el domingo en El Campín hubo altercados fuertes entre los jugadores de ambos equipos. Los protagonistas del cruce más duro fueron Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez.

Al capitán de los rojos se le vio salido de casillas por el actuar que tuvo el contrario desde su ingreso al campo. Hugo no aguantó lo que hizo el de los barranquilleros y más de una vez lo increpó para reclamarle.

Hugo Rodallega y Teófilo Gutiérrez se 'calentaron' en medio del Santa Fe vs. Junior jugado en Bogotá Foto: Captura a transmisión de Win Sports

En las múltiples grabaciones que hubo del juego, el rostro del delantero cardenal se vio hacer gestos fuertes, mientras Teo se reía de manera burlona.

Wilmar Roldán fue quien ofició como juez central del partido. Quien es considerado como el colegiado más importante del país procuró calmar la situación, pero los ánimos estaban tan caldeados que hasta se llevó un regaño de Hugo Rodallega.

En zona mixta, el delantero santafereño contó que el árbitro quiso intervenir para que este no siguiera el pleito con Gutiérrez, pero ‘Hugol’ le pidió no entrometerse y seguir con el trabajo arbitral que era lo que le correspondía.

“A Roldán que venía a calmarme, yo le dije, ‘no me calmes, déjame que yo estoy viejo en esto y estos partidos tienen que ser así, entonces dedícate a hacer tu trabajo y déjame hacer el mío’”, fue la confesión del atacante de 40 años que jugó a ‘muerte’ el duelo con Junior de Barranquilla.

Si bien Rodallega se expuso a alguna tarjeta por hablarle de esa forma a Roldán, para el capitán de Santa Fe no hubo castigo alguno del juez que lo conoce desde hace muchos años en el FPC.

Desacuerdo total de Rodallega con Teo

Hugo se defendió a sí mismo y a los suyos de las provocaciones de Teófilo Gutiérrez.

En zona mixta luego del partido, mostró que no se sintió a gusto al ver a Teófilo entrar de esa manera para buscar desequilibrar el juego, pero que ya sabía que eran maneras de hacerse sentir del referente del Junior.

Hugo Rodallega aseguró que Teófilo es mediático y le gusta provocar. Foto: Capturas Win Sports y @CarlosAfutbol

“Lo que pasa es que es su estilo, a él le gusta eso: ser más mediático y estar provocando. Hoy, lo supimos manejar; sin embargo, a mí me tocó enfrentarlo a él y a todo su equipo que venía a defenderlo", precisó del altercado.

“Ustedes saben que eso no lo puedo decir, eso hace parte del espectáculo. Es un tipo ya veterano, igual yo, entonces son cosas que quedan ahí en el campo. Eso demuestra el amor que tenemos por esta profesión; él defiende su equipo y yo el mío; son cosas que quedan ahí”, sentenció.

Al final, quien salió feliz de El Campín fue el conjunto bogotano que se quedó, una vez más, con tres puntos ante un rival que le cuesta visitar Bogotá desde hace más de 15 años.

Santa Fe rompió su racha negativa, pero le salió costoso el partido con Junior porque perdió cuatro jugadores para su siguiente reto, que será Atlético Nacional. Tres bajas pasan por lesión y una por sanción.