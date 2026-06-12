Desde Italia revelan el histórico club que quiere a Jhon Jáder Durán: “Existe la posibilidad”

Jhon Jáder Durán se quedó por fuera de la convocatoria de Colombia al Mundial 2026 y ahora debe enfocarse en conseguir equipo para la próxima temporada.

El delantero antioqueño terminó su periodo de préstamo en el Zenit, situación que lo obliga a presentarse en las oficinas del Al-Nassr de Arabia Saudita para definir su futuro.

Notificación que sacude a Colombia desde Estados Unidos: comunicado oficial resuena en el Mundial 2026

Oficial: Real Madrid le arrebató a José Mourinho al volante Richard Ríos; nuevo DT de los blancos

En los últimos años ha pasado por varios clubes del mundo sin lograr consolidarse. Estuvo seis meses como compañero de Cristiano Ronaldo, luego tuvo una aventura fugaz en el Fenerbahce de Turquía y a principios de este año había desembarcado en Rusia.

Durán tiene los bolsillos llenos por el espectacular salario que recibía en el Zenit, sin embargo, se extrañan aquellas épocas en las que era considerado una promesa de la Premier League con el Aston Villa.

Lazio le toca la puerta

Si su deseo es volver a la élite de fútbol europeo, le apareció una oportunidad importante de jugar en la Serie A de Italia.

Según el periodista Alfredo Pedullà, hubo sondeos por parte de Lazio para contratar a Jhon Jáder Durán en este mercado de fichajes.

“En las últimas horas, la Lazio ha preguntado por Jhon Durán, jugador colombiano nacido en 2003, que regresa al Al-Nassr tras su cesión en el Zenit . Al parecer, existe la posibilidad de una nueva cesión (y la competencia es feroz)”, indicó.

Así reaccionó Jhon Jáder Durán tras no ser llamado a la concentración de la Selección Colombia

Pedullà asegura que “a Lazio le gustan sus características, pero su elevado salario dificulta la negociación, ya que su club actual necesitaría una fuerte participación. Por ahora, seguimos en la fase de scouting".

Jhon Jáder permanece en Colombia acompañado por su familia y amigos. Hace unas semanas fue denunciado por los vecinos del condominio, que lo acusaban de ruido excesivo y fiestas hasta altas horas de la noche.

Jhon Jáder Durán, delantero del Zenit de San Petersburgo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los números de Durán

A pesar de sus constantes cambios de equipo, la temporada de Jhon Jáder Durán no fue mala. En total disputó 30 partidos, marcó 7 goles y dio 3 asistencias.

En total acumuló 1451 minutos sobre el terreno de juego, más que varios convocados de la Selección Colombia al Mundial 2026.

Además, conquistó dos títulos: fue campeón de la Supercopa de Turquía con el Fenerbahce y también se coronó en la Premier League de Rusia con el Zenit.

Eso le permitó entrar en la prelista de 55 jugadores publicada por Néstor Lorenzo, aunque después se quedaría fuera dejando su lugar para Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.