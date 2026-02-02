El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Jhon Jáder Durán está a pequeños detalles de convertirse en nuevo jugador del Zenit, equipo ruso en el que compartirá vestuario con el colombiano Wilmar Barrios.

Aunque estaba teniendo minutos con el Fenerbahce y hace poco conquistó su primer título, Durán dio luz verde para un nuevo cambio de equipo en Europa.

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

El delantero antioqueño se va a Rusia y buscará la continuidad que le permita ser convocado a la Selección Colombia para los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

La idea es sumar minutos en un contexto favorable y multiplicar su producción goleadora en el club más poderoso de ese país. El factor en contra es que los equipos rusos no disputan torneos internacionales por decisión de la UEFA, lo que privará a Durán de aparecer en Champions o Europa League.

Conserva su sueldo millonario

Una de las condiciones que puso Al-Nassr para aceptar el acuerdo fue el tema salarial, teniendo en cuenta que Jhon Jáder Durán se gana 20 millones de euros al año.

Zenit le pagará solo un porcentaje de esa cifra y el resto correrá por cuenta de los árabes, tal como sucedía con su contrato en Turquía.

Fenerbahçe recibirá una recompensa por la interrupción del préstamo y se ahorrará gran parte del dinero que venían pagando por Durán.

Sumado a eso, Zenit tendrá una opción de compra por 35 millones de euros que se podría hacer efectiva a finales de la presente temporada. En caso de que los rusos no quieran renovarle, Jhon Jáder tendría que volver a Riad para definir su futuro.

Eso quiere decir que jugará en Rusia, pero sigue perteneciendo al Al-Nassr con su contrato firmado hasta el año 2030.

Cabe recordar que el equipo de Cristiano Ronaldo invirtió 77 millones de euros en el fichaje de Jhon Jáder Durán, procedente del Aston Villa. Esa suma será muy difícil de recuperar con una nueva venta; sin embargo, la dirigencia aspira a venderlo en el mercado de verano si es que goza de un buen paso por el Zenit.

Jhon Jáder Durán, delantero colombiano. Foto: Middle East Images via AFP

De Estados Unidos a Rusia

Con solo 22 años de edad, este es el sexto cambio de equipo para Durán. En su hoja de vida ya figuran países como Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y ahora Rusia.

El salto al fútbol del exterior lo dio en 2022, cuando salió muy joven del Envigado y aterrizó en Chicago Fire de la MLS.

Jhon Jáder se destacó en el fútbol norteamericano y llamó la atención del Aston Villa, que no dudó en contratarlo para darle la oportunidad en la Premier League.

El colombiano se destacó como uno de los mejores revulsivos de la liga inglesa, al punto que sonaba para gigantes como Chelsea o Arsenal. Pero en el momento más alto de su carrera decidió irse al Al-Nassr para jugar al lado de Cristiano Ronaldo, quien le sirvió como maestro durante unos meses.

Durán no se acostumbró al contexto y salió rumbo a Fenerbahce, donde conquistó su primer título y pasó momentos difíciles por una lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas.

Ahora empieza a escribir una nueva historia en el Zenit de San Petersburgo, dirigido por el ruso Serguéi Semak y al lado de Wilmar Barrios.