Deportes

El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Llega a préstamo procedente del Al-Nassr y tendrá una opción de compra por encima de los 35 millones de euros.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

2 de febrero de 2026, 5:40 p. m.
Jhon Jáder Durán suma otro equipo a su lista.
Jhon Jáder Durán suma otro equipo a su lista. Foto: NurPhoto via Getty Images

Jhon Jáder Durán está a pequeños detalles de convertirse en nuevo jugador del Zenit, equipo ruso en el que compartirá vestuario con el colombiano Wilmar Barrios.

Aunque estaba teniendo minutos con el Fenerbahce y hace poco conquistó su primer título, Durán dio luz verde para un nuevo cambio de equipo en Europa.

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

El delantero antioqueño se va a Rusia y buscará la continuidad que le permita ser convocado a la Selección Colombia para los últimos amistosos antes del Mundial 2026.

La idea es sumar minutos en un contexto favorable y multiplicar su producción goleadora en el club más poderoso de ese país. El factor en contra es que los equipos rusos no disputan torneos internacionales por decisión de la UEFA, lo que privará a Durán de aparecer en Champions o Europa League.

Deportes

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Deportes

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Deportes

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Deportes

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

Deportes

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

Deportes

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

Deportes

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

Deportes

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

Deportes

La verdad del nuevo club de Jhon Jáder Durán en Europa: Fabrizio Romano reveló lo de Juventus

Deportes

La respuesta a Juventus por el fichaje de Jhon Jáder Durán: horas clave del trato por el delantero colombiano

Conserva su sueldo millonario

Una de las condiciones que puso Al-Nassr para aceptar el acuerdo fue el tema salarial, teniendo en cuenta que Jhon Jáder Durán se gana 20 millones de euros al año.

Zenit le pagará solo un porcentaje de esa cifra y el resto correrá por cuenta de los árabes, tal como sucedía con su contrato en Turquía.

Fenerbahçe recibirá una recompensa por la interrupción del préstamo y se ahorrará gran parte del dinero que venían pagando por Durán.

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

Sumado a eso, Zenit tendrá una opción de compra por 35 millones de euros que se podría hacer efectiva a finales de la presente temporada. En caso de que los rusos no quieran renovarle, Jhon Jáder tendría que volver a Riad para definir su futuro.

Eso quiere decir que jugará en Rusia, pero sigue perteneciendo al Al-Nassr con su contrato firmado hasta el año 2030.

Cabe recordar que el equipo de Cristiano Ronaldo invirtió 77 millones de euros en el fichaje de Jhon Jáder Durán, procedente del Aston Villa. Esa suma será muy difícil de recuperar con una nueva venta; sin embargo, la dirigencia aspira a venderlo en el mercado de verano si es que goza de un buen paso por el Zenit.

Jhon Duran of Fenerbahce SK warms up before the match. Fenerbahce and Aston Villa faced each other at UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7. The match took place in Chobani Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium on January 22th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Jhon Jáder Durán, delantero colombiano. Foto: Middle East Images via AFP

De Estados Unidos a Rusia

Con solo 22 años de edad, este es el sexto cambio de equipo para Durán. En su hoja de vida ya figuran países como Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y ahora Rusia.

El salto al fútbol del exterior lo dio en 2022, cuando salió muy joven del Envigado y aterrizó en Chicago Fire de la MLS.

Jhon Jáder se destacó en el fútbol norteamericano y llamó la atención del Aston Villa, que no dudó en contratarlo para darle la oportunidad en la Premier League.

El colombiano se destacó como uno de los mejores revulsivos de la liga inglesa, al punto que sonaba para gigantes como Chelsea o Arsenal. Pero en el momento más alto de su carrera decidió irse al Al-Nassr para jugar al lado de Cristiano Ronaldo, quien le sirvió como maestro durante unos meses.

Durán no se acostumbró al contexto y salió rumbo a Fenerbahce, donde conquistó su primer título y pasó momentos difíciles por una lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas.

Ahora empieza a escribir una nueva historia en el Zenit de San Petersburgo, dirigido por el ruso Serguéi Semak y al lado de Wilmar Barrios.

Más de Deportes

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Dura baja para el programa de Saque Largo tras la salida de Carlos Alemán.

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Jhon Duran of Aston Villa looks on during the Champions League round 6 match between RB Leipzig v Aston Villa, Red Bull Arena on December 10 2024. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich.

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Jhon Duran of Fenerbahce SK warms up before the match. Fenerbahce and Aston Villa faced each other at UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7. The match took place in Chobani Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium on January 22th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

HAMBURG, GERMANY - JANUARY 31: Luis Diaz of FC Bayern München goes to the bench ahead of the Bundesliga match between Hamburger SV and FC Bayern München at Volksparkstadion on January 31, 2026 in Hamburg, Germany. (Photo by Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images)

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia.

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 17: Players of Germany look on ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena on November 17, 2025 in Leipzig, Germany. (Photo by Ralf Ibing - firo sportphoto/Getty Images)

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) (Photo by Abdullah Ahmed / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

La lluvia hizo estragos en el partido de Millonarios vs. Independiente Medellín.

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Noticias Destacadas