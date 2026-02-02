Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

Jhon Jáder Durán está en camino para firmar su nuevo contrato con el Zenit de Rusia. Después de sonar para varios clubes de Europa, el delantero colombiano se vestirá de celeste en condición de préstamo hasta el final de la presente temporada.

De acuerdo con la información de El chiringuito, Durán ya está viajando hacia territorio ruso para cerrar los últimos detalles del acuerdo y estampar la firma en el contrato.

El goleador antioqueño se sumará a la lista de colombianos que han pasado por el Zenit, como Wilmar Barrios y Mateo Cassierra.

Cabe recordar que los equipos rusos tienen prohibida su participación en los torneos organizados por la Uefa, lo que quiere decir que Jhon Jáder Durán no aspira a jugar Champions o Europa League en el futuro cercano.

Zenit es el club más poderoso de Rusia en materia económica; sin embargo, no está atravesando un buen momento en la actualidad. Ahora mismo, el liderato de la tabla le pertenece al Krasnodar, club en el que juega el también colombiano Jhon Córdoba.

Otro cambio de equipo para Jhon Durán

A falta de confirmarse oficialmente, Jhon Jáder Durán sumará la sexta camiseta de su carrera con solo 22 años de edad.

El antioqueño empezó su historia como profesional en el Envigado FC y muy joven se fue a probar suerte en el Chicago Fire de Estados Unidos. Desde allí dio el salto a Europa con los colores del Aston Villa, antes de firmar un contrato multimillonario en el Al-Nassr.

Pero Durán no se adaptó al estilo de vida de Arabia Saudita y pidió salir en calidad de préstamo al Fenerbahce, donde consiguió su primer título como profesional: la Supercopa de Turquía.

Justo cuando estaba regresando a los números que solía tener en el Aston Villa, empezó a sonar para clubes de renombre como Juventus o Lille.

Lo cierto es que ninguna de esas ofertas se materializó como esperaba el delantero colombiano y fue ahí cuando apareció el Zenit como una carta de salida.

Ahora compartirá vestuario con Wilmar Barrios, mediocampista que solía ser fijo en la Selección Colombia y dejó de aparecer por decisión del técnico Néstor Lorenzo.

Jugar en la liga rusa no ha sido un impedimento para recibir el llamado de la Tricolor; sin embargo, tiene mucha menos exposición que las grandes ligas europeas e incluso menos que el fútbol de Turquía.

Jhon Jáder Durán duró solo unos meses en el Fenerbahce. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta decisión de irse al Zenit puede tener impacto en sus posibilidades de ser convocado al Mundial 2026, pues la competencia está liderada por el samario Luis Javier Suárez.

La baraja de Lorenzo también cuenta con otros nombres como Rafael Santos Borré, Juan Camilo Hernández y el propio Jhon Córdoba, que ahora será rival de Durán por el título de la liga rusa.