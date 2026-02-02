Deportes

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

El delantero colombiano se pondrá la sexta camiseta diferente de su carrera con solo 22 años de edad.

Sebastián Clavijo García

2 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
Jhon Jáder Durán, delantero colombiano, sigue cosechando experiencias en países del Viejo Continente.
Jhon Jáder Durán está en camino para firmar su nuevo contrato con el Zenit de Rusia. Después de sonar para varios clubes de Europa, el delantero colombiano se vestirá de celeste en condición de préstamo hasta el final de la presente temporada.

De acuerdo con la información de El chiringuito, Durán ya está viajando hacia territorio ruso para cerrar los últimos detalles del acuerdo y estampar la firma en el contrato.

El goleador antioqueño se sumará a la lista de colombianos que han pasado por el Zenit, como Wilmar Barrios y Mateo Cassierra.

Cabe recordar que los equipos rusos tienen prohibida su participación en los torneos organizados por la Uefa, lo que quiere decir que Jhon Jáder Durán no aspira a jugar Champions o Europa League en el futuro cercano.

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

Cristiano Ronaldo se niega a jugar con el Al-Nassr: destapan los motivos de la ‘pataleta’

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Lo de Jhon Durán es más espinoso de lo pensado: en Europa reportan la verdad del fichaje

La verdad del nuevo club de Jhon Jáder Durán en Europa: Fabrizio Romano reveló lo de Juventus

La respuesta a Juventus por el fichaje de Jhon Jáder Durán: horas clave del trato por el delantero colombiano

Zenit es el club más poderoso de Rusia en materia económica; sin embargo, no está atravesando un buen momento en la actualidad. Ahora mismo, el liderato de la tabla le pertenece al Krasnodar, club en el que juega el también colombiano Jhon Córdoba.

Otro cambio de equipo para Jhon Durán

A falta de confirmarse oficialmente, Jhon Jáder Durán sumará la sexta camiseta de su carrera con solo 22 años de edad.

El antioqueño empezó su historia como profesional en el Envigado FC y muy joven se fue a probar suerte en el Chicago Fire de Estados Unidos. Desde allí dio el salto a Europa con los colores del Aston Villa, antes de firmar un contrato multimillonario en el Al-Nassr.

Pero Durán no se adaptó al estilo de vida de Arabia Saudita y pidió salir en calidad de préstamo al Fenerbahce, donde consiguió su primer título como profesional: la Supercopa de Turquía.

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

Justo cuando estaba regresando a los números que solía tener en el Aston Villa, empezó a sonar para clubes de renombre como Juventus o Lille.

Lo cierto es que ninguna de esas ofertas se materializó como esperaba el delantero colombiano y fue ahí cuando apareció el Zenit como una carta de salida.

Ahora compartirá vestuario con Wilmar Barrios, mediocampista que solía ser fijo en la Selección Colombia y dejó de aparecer por decisión del técnico Néstor Lorenzo.

Jugar en la liga rusa no ha sido un impedimento para recibir el llamado de la Tricolor; sin embargo, tiene mucha menos exposición que las grandes ligas europeas e incluso menos que el fútbol de Turquía.

Jhon Jáder Durán marcó un gol agónico en el Fenerbahce vs. Galatasaray
Jhon Jáder Durán duró solo unos meses en el Fenerbahce. Foto: Anadolu via Getty Images

Esta decisión de irse al Zenit puede tener impacto en sus posibilidades de ser convocado al Mundial 2026, pues la competencia está liderada por el samario Luis Javier Suárez.

La baraja de Lorenzo también cuenta con otros nombres como Rafael Santos Borré, Juan Camilo Hernández y el propio Jhon Córdoba, que ahora será rival de Durán por el título de la liga rusa.

