Jhon Jáder Durán ganó el primer título de su carrera: se lució y pide Selección Colombia

Jhon Jáder Durán sigue haciendo méritos para volver a ser convocado a la Selección Colombia. El delantero antioqueño fue titular en el partido de Galatasaray vs. Fenerbahce y se coronó como campeón de la Supercopa de Turquía.

Aunque esta vez no aportó con goles, Durán venía de marcar en la semifinal contra Samsunspor y se consolida como pieza clave en el planteamiento del técnico Domenico Tedesco.

Jhon Jáder nunca había ganado un título en su corta carrera como futbolista, pasando por clubes como Envigado, Chicago Fire, Aston Villa y Al-Nassr.

Su única final había sido en la Copa América 2024, defendiendo los colores de la Tricolor, aunque ese día no alcanzó a ver minutos ante Argentina.

Afortunadamente, la espera terminó para Durán. Este sábado se coronó supercampeón del fútbol turco y lo hizo ante el máximo rival histórico gracias a los goles del recién llegado Matteo Gendouzi y Jayden Oosterwolde.

Jhon Jáder Durán en el partido contra Galatasaray por la Supercopa de Turquía. Foto: Anadolu via AFP

Galatasaray 0-2 Fenerbahce

Fenerbahce saltó al campo con Ederson en la portería; Muldur, Skriniar, Oosterwolde y Mercan en el cuarteto defensivo; más adelante alinearon a Yüksek y Guendouzi, acompañados por Musaba, Marco Asensio y Aktürkoglu; Jhon Jáder Durán era la referencia en el frente de ataque.

Galatasaray también tuvo representación colombiana. Dávinson Sánchez lideró la dupla de centrales y fue sustituido al minuto 46 dando lugar al ingreso del brasileño Gabriel Sara.

El primer gol del partido se dio a los 28 minutos. Guendouzi capturó un rebote en el borde del área, enganchó para adentro y la mandó a guardar con un disparo rasante.

Fenerbahce le cedió la posesión a su rival y construyó una muralla para defender el área de Ederson. Galatasaray, con la polvora mojada, apenas pudo llevar peligro al arco rival y se fue al descanso por debajo en el marcador.

El segundo de la noche vino a los 48 minutos de partido. Oosterwolde remató en el primer palo tras un centro de Asensio y la mandó a guardar para hacer estallar de júbilo a la parcialidad de Fenerbahce.

Al futbolista neerlandés lo amonestaron con tarjeta amarilla por celebrarle a la grada de Galatasaray y llevarse las manos a las orejas en señal de provocación.

Fenerbahce es campeón de la Supercopa

Con dos goles de ventaja en el marcador, Damasco sacó del campo a Jhon Jáder Durán y le dio ingreso a otros jugadores con mayor vocación ofensiva para aguantar el resultado hasta el pitazo final.

En medio del desespero, Galatasaray olvidó los papeles y se fue con todo lo que tenía sobre el arco de Ederson para buscar el descuento.

No obstante, Fenerbahce se paró muy bien y aguantó bajo palos hasta que pudo celebrar la coronación en la Supercopa de Turquía.

Jhon Jáder Durán levantó el primer título de su carrera y ahora buscará la Superliga de Turquía, antes de finalizar el préstamo que tiene vigencia hasta mediados de 2026. Luego de eso tendrá que volver al Al-Nassr para definir su futuro.