Deportes

Jhon Jáder Durán ganó el primer título de su carrera: se lució y pide Selección Colombia

El colombiano sigue cosechando alegrías con la camiseta de Fenerbahce, faltando pocos meses para finalizar su préstamo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de enero de 2026, 6:13 p. m.
Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce y la Selección Colombia.
Jhon Jáder Durán, delantero de Fenerbahce y la Selección Colombia. Foto: Anadolu via Getty Images

Jhon Jáder Durán sigue haciendo méritos para volver a ser convocado a la Selección Colombia. El delantero antioqueño fue titular en el partido de Galatasaray vs. Fenerbahce y se coronó como campeón de la Supercopa de Turquía.

Aunque esta vez no aportó con goles, Durán venía de marcar en la semifinal contra Samsunspor y se consolida como pieza clave en el planteamiento del técnico Domenico Tedesco.

Jhon Jáder nunca había ganado un título en su corta carrera como futbolista, pasando por clubes como Envigado, Chicago Fire, Aston Villa y Al-Nassr.

Su única final había sido en la Copa América 2024, defendiendo los colores de la Tricolor, aunque ese día no alcanzó a ver minutos ante Argentina.

Deportes

Falcao no fue el último: Millonarios confirma nuevo fichaje y llega desde el exterior

Deportes

Palazo para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: rotundo fracaso ante un rival de sexta categoría

Deportes

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

Deportes

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 es viral por un gesto en la Copa África: nunca antes visto

Deportes

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Deportes

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Deportes

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Deportes

Jhon Jáder Durán arrancó el año con gol, como en sus mejores tiempos, y aprieta para ir al Mundial 2026

Deportes

No todo es alegría para Luis Díaz: confirman mala noticia que retumba en el Bayern y en Colombia

Deportes

Ponen a temblar a Jhon Durán en Fenerbahçe: la decisión del club que lo opacaría

Afortunadamente, la espera terminó para Durán. Este sábado se coronó supercampeón del fútbol turco y lo hizo ante el máximo rival histórico gracias a los goles del recién llegado Matteo Gendouzi y Jayden Oosterwolde.

ISTANBUL, TURKIYE - JANUARY 10: A Fenerbahce player (L) and Galatasaray player Roland Sallai (R) are in action during the Turkcell Super Cup final at Ataturk Olympic Stadium in Istanbul, Turkiye, on January 10, 2026. Ali Atmaca / Anadolu (Photo by ALI ATMACA / Anadolu via AFP)
Jhon Jáder Durán en el partido contra Galatasaray por la Supercopa de Turquía. Foto: Anadolu via AFP

Galatasaray 0-2 Fenerbahce

Fenerbahce saltó al campo con Ederson en la portería; Muldur, Skriniar, Oosterwolde y Mercan en el cuarteto defensivo; más adelante alinearon a Yüksek y Guendouzi, acompañados por Musaba, Marco Asensio y Aktürkoglu; Jhon Jáder Durán era la referencia en el frente de ataque.

Bayern Múnich vs. Wolfsburg: canal y hora para ver a Luis Díaz en el reinicio de la Bundesliga

Galatasaray también tuvo representación colombiana. Dávinson Sánchez lideró la dupla de centrales y fue sustituido al minuto 46 dando lugar al ingreso del brasileño Gabriel Sara.

El primer gol del partido se dio a los 28 minutos. Guendouzi capturó un rebote en el borde del área, enganchó para adentro y la mandó a guardar con un disparo rasante.

Fenerbahce le cedió la posesión a su rival y construyó una muralla para defender el área de Ederson. Galatasaray, con la polvora mojada, apenas pudo llevar peligro al arco rival y se fue al descanso por debajo en el marcador.

El segundo de la noche vino a los 48 minutos de partido. Oosterwolde remató en el primer palo tras un centro de Asensio y la mandó a guardar para hacer estallar de júbilo a la parcialidad de Fenerbahce.

Al futbolista neerlandés lo amonestaron con tarjeta amarilla por celebrarle a la grada de Galatasaray y llevarse las manos a las orejas en señal de provocación.

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Fenerbahce es campeón de la Supercopa

Con dos goles de ventaja en el marcador, Damasco sacó del campo a Jhon Jáder Durán y le dio ingreso a otros jugadores con mayor vocación ofensiva para aguantar el resultado hasta el pitazo final.

En medio del desespero, Galatasaray olvidó los papeles y se fue con todo lo que tenía sobre el arco de Ederson para buscar el descuento.

No obstante, Fenerbahce se paró muy bien y aguantó bajo palos hasta que pudo celebrar la coronación en la Supercopa de Turquía.

Jhon Jáder Durán levantó el primer título de su carrera y ahora buscará la Superliga de Turquía, antes de finalizar el préstamo que tiene vigencia hasta mediados de 2026. Luego de eso tendrá que volver al Al-Nassr para definir su futuro.

Más de Deportes

ISTANBUL, TURKIYE - DECEMBER 1: Jhon Duran of Fenerbahce celebrates after scoring a goal during the Turkish Super Lig week 14 football match between Fenerbahce and Galatasaray at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on December 1, 2025. (Photo by Serhat Cagdas/Anadolu via Getty Images)

Jhon Jáder Durán ganó el primer título de su carrera: se lució y pide Selección Colombia

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios greets the fans during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Falcao no fue el último: Millonarios confirma nuevo fichaje y llega desde el exterior

FREDRIKSTAD, NORWAY - AUGUST 28: Daniel Munoz of Crystal Palace reacts during the UEFA Conference League Play-off Round Second Leg match between Fredrikstad and Crystal Palace on August 28, 2025 in Fredrikstad, Norway. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images)

Palazo para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: rotundo fracaso ante un rival de sexta categoría

Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional.

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

Rabat, Morocco - January 6: Algeria's Riyad Mahrez passes the ball as DR Congo's Noah Sadiki comes in to stop him during the Africa Cup Of Nations Round Of 16 match between Algeria and DR Congo at Moulay Hassan Stadium on January 6, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 es viral por un gesto en la Copa África: nunca antes visto

Wolverhampton Wanderers' Jhon Arias celebrates scoring their side's second goal of the game during the Emirates FA Cup third round match at Molineux Stadium, Wolverhampton. Picture date: Saturday January 10, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Vinicius Junior R of Real Madrid vies with Pedri of Barcelona during the La Liga football match between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on Oct. 26, 2025. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua via Getty Images)

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Millonarios, con Falcao, calienta motores para su primer partido de pretemporada en Argentina.

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Messi con Argentina.

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll.

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Noticias Destacadas