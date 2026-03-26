Más cerca del Mundial 2026: Turquía se deshizo de Rumania y sigue en carrera en el repechaje

Un gol de Turquía los adelantó en las posibilidades de ir al Mundial 2026. El equipo que tiene a la figura del Real Madrid, Arda Güler, pudo superar como local a Rumania en la primera llave que jugó del repechaje Uefa.

Ferdi Kadıoğlu fue el autor de la anotación al minuto 53 tras la habilitación del creativo que milita justamente en España.

Fue un pase a profundidad desde casi la mitad del campo, que llevó a que el delantero solo tuviera que preocuparse por la definición ante el portero Ionut Radu.

¡¡GOLAZO DE TURQUÍA!! Kadioglu recibió en el área y definió pero... ¡Atención a la TREMENDA ASISTENCIA de ARDA GULER! para el 1-0 vs. Rumania.



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Dicho duelo abrió el telón de lo que serán las semifinales de los repechajes europeos, en donde entrarán en acción después de las 3:00 p.m. países como Italia y Polonia.

Turquía tras haber dejado en el camino a los rumanos, ahora espera por quién será su rival en la gran final. Del Eslovaquia o Kosovo, que jugarán en segundo turno, saldrá el otro finalista del mini-torneo que se lleva a cabo para completar los 48 integrantes de la Copa del Mundo.

Turquía no participa en un Mundial desde la edición de 2002, en la que logró un sorprendente tercer puesto.

Repechaje al Mundial 2026: 22 países por seis cupos, así es el formato que se jugará entre jueves y martes

Partidos del repechaje europeo del Mundial 2026

República Checa vs. Irlanda: 2:45 p. m. (Disney+)

Dinamarca vs. Macedonia del Norte: 2:45 p. m. (Disney+)

Italia vs. Irlanda del Norte: 2:45 p. m. (ESPN, ESPN 2/Disney+)

Polonia vs. Albania: 2:45 p. m. (Disney+)

Eslovaquia vs. Kosovo: 2:45 p. m. (Disney+)

Ucrania vs. Suecia: 2:45 p. m. (Disney+)

Gales vs. Bosnia y Herzegovina: 2:45 p. m. (ESPN 3/Disney+)

Así podrá ver los partidos del repechaje al Mundial 2026 en Colombia: fechas, horarios y canal

Formato del repechaje de Europa

Ya solo hay 15 seleccionados en disputa por cuatro lugares. Rumania se despidió oficialmente de cualquier chance al caer en Estambul, con la local, Turquía.

La cuenta oficial de la Fifa felicitó el trabajo de los rojos, quienes siguen en carrera por acceder a la siguiente cita orbital: “¡Turquía gana y jugará por un lugar en la Copa Mundial FIFA 2026!“.

Sobre las 5:00 p.m. se espera saber al próximo rival de los turcos, que están como favoritos en la llave ante cualquiera de las otras dos naciones que les corresponda en la siguiente instancia.

Paraguay, atento a esa llave de la repesca

El seleccionado que está en manos de Gustavo Alfaro y que clasificó de manera directa al campeonato mundial, está ubicado en el grupo D de la cita junto a Estados Unidos y Australia. Sin embargo, resta por conocer uno de sus contrincantes en la fase de grupos del torneo.

Con Rumania fuera de la conversación, los guaraníes podrían medirse ante Turquía, Eslovaquia o Kosovo.

Paraguay es la única rival de Sudamérica que espera por la definición del repechaje Uefa. Foto: AP

Los demás clasificados europeos que caigan en la fase de grupos, lo harán en la zona A, donde están México, Corea del Sur y Sudáfrica. O también podrían ir al grupo B y F.

En el ‘B’ están Canadá, Catar y Suiza, mientras que en el ‘F’ esperan Países Bajos, Japón y Túnez.