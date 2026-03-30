Este martes 31 de marzo quedarán oficialmente definidos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026.

Después de haberse jugado tanto el repechaje de Europa como el intercontinental, el mundo sabrá las seis naciones que caerán a los grupos ya sorteados desde inicios de diciembre del año anterior.

Explicación a detalle de cómo se jugarán las finales del repechaje al Mundial 2026 en Europa y el intercontinental. Foto: Tomada de la cuenta de X @fifaworldcup_es y AFP

UEFA aportará cuatro naciones, mientras que el resto de confederaciones sumará dos países. A Sudamérica le interesa lo que haga Bolivia, que podría ser otro país que llegue desde Conmebol a la Copa del Mundo de mediados de este año.

En cuanto a la otra llave de los intercontinentales, Colombia se fijará en lo que pase entre RD Congo y Jamaica. Alguno de estos dos arribará al grupo K, donde la Tricolor ya sabe que enfrentará a Uzbekistán en la fecha 1 y Portugal en la 3.

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Eliminatorias UEFA (Finales):

Kosovo vs. Turquía / 1:45 p. m.

TV: Disney+

Suecia vs. Polonia / 1:45 p. m.

TV: Disney+

Bosnia y Herzegovina vs. Italia / 1:45 p. m.

TV: ESPN

República Checa vs. Dinamarca — 1:45 p. m.

TV: Disney+

Valga recordar que el sistema de los repechajes se llevó a cabo como un minitorneo. Durante el jueves pasado se jugaron las semifinales, dejando unos clasificados que pasaron a la final y quien gane el martes, tendrá tiquete a la fiesta del balompié mundial.

En Europa siguen en pie Italia, Polonia y Turquía. Estas parten como favoritas en sus llaves, pero de no lograrlo sería un verdadero batacazo.

Selección de Italia busca regresar a un Mundial tras ausentarse de las dos ediciones más recientes. Foto: AP

Repechaje Intercontinental:

RD Congo vs. Jamaica / 4:00 p. m.

TV: Win Sports, DirecTV y Amazon Prime

Irak vs. Bolivia / 10:00 p. m.

TV: Win Sports, DirecTV y Amazon Prime

En lo que respecta a los repechajes del resto del mundo, Bolivia y Jamaica dejaron en el camino a naciones que no se creía que les fueran a dar problemas para pasar en las semifinales.

Al final, la tarea logró realizarse de manera satisfactoria para estos, quienes ahora irán con los finalistas (RD Congo e Irak) ya plantados allí desde antes.

Grupos del Mundial 2026 a los que llegarán:

A los grupos A, B, D, F, I y K llegarán las seis naciones, cuatro de UEFA y dos del repechaje intercontinental, a completar el cuadro de las 48 selecciones de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador repechaje UEFA D (Chequia o Dinamarca) .

México, Sudáfrica, Corea del Sur, . Grupo B: Canadá, Catar, Suiza, ganador repechaje UEFA A (Italia o Bosnia) .

Canadá, Catar, Suiza, . Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador repechaje UEFA C (Turquía o Kosovo) .

Estados Unidos, Paraguay, Australia, . Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez, ganador repechaje UEFA B (Suecia o Polonia) .

Países Bajos, Japón, Túnez, . Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador repechaje FIFA 2 (Bolivia o Irak) .

Francia, Senegal, Noruega, . Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia, ganador repechaje FIFA 1 (Jamaica o RD Congo).

Del duelo entre RD Congo o Jamaica saldrá el rival de Colombia para el grupo K del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Para el miércoles se espera que la Fifa emita alguna comunicación en la que confirme cómo quedan todos los grupos, sedes y horarios de los partidos con la totalidad de participantes.

Cabe recordar que esta cita mundialista es la primera con tantos equipos, pues solía hacerse con 32 países, hasta la pasada edición de Qatar 2022.