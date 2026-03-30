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Así es la camiseta de Haití para el Mundial 2026: Saeta, marca colombiana que los viste, se fajó con el diseño

El diseño de la camiseta del país centroamericano para enfrentarse a Brasil y Marruecos en el grupo C fue considerado una ‘obra de arte’ por muchos fanáticos.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

30 de marzo de 2026, 7:11 a. m.
Saeta vestirá a Haití en el Mundial 2026 e incluyó detalles históricos en la camiseta que diseñaron.
Saeta vestirá a Haití en el Mundial 2026 e incluyó detalles históricos en la camiseta que diseñaron. Foto: Captura a vides de saetausa y saetasport

Haití y su seleccionado lograron hace unos meses la inclusión entre los participantes de la próxima Copa del Mundo 2026. Con dicha nación, una marca colombiana como lo es Saeta, también celebró.

Resulta que Saeta viste desde hace ya un buen tiempo a los centroamericanos. Su gesto de haberles otorgado las prendas tras el terremoto a la isla, los hizo seguir siendo quienes vistan a la selección haitiana y recibieron su premio de ir al Mundial.

Ante semejante oportunidad de brillar ante el resto del mundo, Saeta empezó a pensar, diseñar y ejecutó una camiseta nueva para la cita mundialista. La misma ha salido a la luz con detalles que valen la pena resaltar.

Según lo registrado por el perfil, Juez Central, en X: “La marca colombiana Saeta presentó la camiseta de Haití para el regreso de la selección al Mundial, tras 52 años”.

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Adicional a publicar imágenes de la camiseta, también dieron a conocer otros detalles que están llenos de historia para Haití, por su carga simbólica: están directamente relacionados con la independencia de dicha nación.

“El detalle de abajo es espectacular: es una representación de la Batalla de Vertières de 1803, en la que los haitianos vencieron a las tropas de Napoleón y consiguieron la independencia”, acabaron contando.

Saeta, comprometida de años con Haití

Colombia dirá presente, por primera vez, en una Copa del Mundo con una marca deportiva nacional: será en la cita de Norteamérica 2026.

Se trata de Saeta, la empresa que años atrás apostó por un proyecto que hoy le permite alcanzar ese hito.

En 2010, Haití atravesó uno de los momentos más difíciles de su historia. Un devastador terremoto arrasó gran parte del país, que desde entonces ha venido reconstruyéndose con el paso del tiempo.

Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026
Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En medio de esa crisis, Saeta tomó la decisión de ofrecerse para producir y donar los uniformes a la selección caribeña. La propuesta fue aceptada por la Federación Haitiana y, tiempo después, con el país en proceso de recuperación, ambas partes formalizaron su vínculo mediante un contrato.

Hoy, una década después de aquella apuesta solidaria, la marca recoge los frutos de ese gesto en medio de la adversidad.

Con la clasificación de Haití al Mundial tras 52 años de ausencia, también se confirmó la presencia de Saeta en el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Medios deportivos en X, como Juez Central, destacaron la noticia de la siguiente manera: “El apoyo e inversión en los haitianos valió toda la pena. SAETA estará en el Mundial con Haití“.

Grupo C – Mundial 2026

Fecha 1

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Partidos de Haití en la Copa del Mundo:

  • vs. Escocia
  • 13 de junio de 2026
  • Boston
  • 8:00 p.m. (hora Colombia aprox.)

Fecha 2

  • vs. Brasil
  • vs. 19 de junio de 2026
  • Filadelfia
  • 8:00 p.m. (hora Colombia aprox.)

Fecha 3

  • vs. Marruecos
  • 24 de junio de 2026
  • Atlanta
  • 5:00 p.m. (hora Colombia aprox.)