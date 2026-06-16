Argentina vs. Argelia se jugará este miércoles en horas de la noche, pero sus hinchas ya empezaron a jugar la contienda en las calles de Estados Unidos. Videos reportaron que los aficionados de ambas naciones libraron una batalla en las calles de Times Square.

Sobre los motivos que desencadenaron la pelea no hay conocimiento, pero sí es evidente que se elevó de nivel con el paso de los segundos. En las grabaciones se ve cómo de un lado y otro lanzan puños, patadas, entre otras formas de agresión.

💣🔥 "AHORA SÍ EMPEZÓ EL MUNDIAL"



Hinchas de Argentina 🇦🇷 y Argelia 🇩🇿 se pelearon en Times Square, a horas del partido que marcará el debut mundialista de ambos.pic.twitter.com/1jqlhGOSAb — PaseClave (@paseclave__) June 16, 2026

En cierto momento, la preocupación se hace aún mayor, al ver que menores de edad se encuentran en medio del lío.

A lo largo de unos 40 segundos, las agresiones de parte y parte no cesan, hasta que se logra que uno de los grupos salga de dicha zona para dar por terminada la gresca.

Lista de partidos del Mundial 2026 para este martes 16 de junio: hora oficial y canal de TV

Lo que parecía ser un enfrentamiento amistoso a punta de cánticos, terminó por convertirse en otro bochornoso momento que ha dejado la Copa del Mundo en su primera semana disputándose en Norteamérica.

Para intentar mediar en medio del conflicto, la Policía local apareció, pero no logró llevar a cabo su cometido. Se desconoce si hubo arrestos o afectados graves en medio del pleito en Nueva York, Estados Unidos.

Argentinos armaron fiesta en Kansas

Al son de cánticos y tambores, una marea argentina invadió el lunes la tranquilidad de Kansas City. La campeona mundial está a punto de entrar en acción y detrás de ella empuja una hinchada llena de pasión y fe en la última aventura de Lionel Messi.

Varios miles de argentinos llegados desde su país, Europa y distintos puntos de Estados Unidos prendieron la ilusión con el clásico “banderazo” previo al debut de su selección ante Argelia.

¡MULTITUDINARIO BANDERAZO ARGENTINO EN KANSAS! 🇦🇷🏆



Los hinchas argentinos se reunieron en la ciudad estadounidense a horas del debut de la Selección ante Argelia, por el Grupo J del Mundial 2026. pic.twitter.com/Et4u2Zvf8l — TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026

El parque Mill Creek, punto de encuentro, era una postal argentina en el corazón de esta ciudad del medio oeste estadounidense, de amplias y silenciosas avenidas con porches con hamacas.

“Es muy bonita la ciudad, pero creo que mejor ahora con toda la gente y con toda la energía”, dice a la AFP Gerardo López, informático de 38 años que vive en Barcelona.

“Para nosotros, los argentinos, el fútbol es más que un deporte. Es una pasión que la vivimos con la sangre. Lo pueden ver en este banderazo, una verdadera expresión de lo que es el argentino”, se suma Lilia Charcas, aficionada de la provincia de Tucumán.

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Debuta la campeona del mundo

Sudamérica está en deuda tras seis días de competencia en el Mundial 2026.

Paraguay, Ecuador, Brasil y Uruguay ya jugaron su primer partido del certamen, pero ninguno logró ganar. Ahora será el turno de Argentina de sacar la cara y Colombia también tendrá el mismo reto este miércoles, 17 de junio.

Selección Argentina viene de ganar en los amistosos previos al Mundial 2026. Foto: AFP

En cuanto a la actualidad de la albiceleste, estos también cargan a cuestas la presión de ser los vigentes campeones y buscar revalidar lo hecho hace cuatro años en el mundial de Qatar 2022, donde lograron su tercera corona.

Alojados en el grupo J, Argentina se ve como favorita del grupo, además de candidata a pasar de primera frente a Argelia, Austria y Jordania.