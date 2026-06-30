Finanzas

Estudio revela los gastos de los asistentes al Mundial 2026 durante las primeras semanas de la competencia

Un informe sobre la primera semana del torneo muestra un aumento de las transacciones transfronterizas y cambios en los patrones de consumo de los visitantes de la región en Estados Unidos, Canadá y México.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

30 de junio de 2026 a las 6:05 p. m.
Miles de personas han viajado al Mundial 2026.
Miles de personas han viajado al Mundial 2026. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones