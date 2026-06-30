Finanzas
Estudio revela los gastos de los asistentes al Mundial 2026 durante las primeras semanas de la competencia
Un informe sobre la primera semana del torneo muestra un aumento de las transacciones transfronterizas y cambios en los patrones de consumo de los visitantes de la región en Estados Unidos, Canadá y México.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
30 de junio de 2026 a las 6:05 p. m.
Miles de personas han viajado al Mundial 2026. Foto: Getty Images
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento