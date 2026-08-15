Figura de Millonarios rompió en llanto en plena recolección de donativos por el terremoto

El sismo registrado el pasado lunes 10 de agosto en territorio colombiano movilizó a diversas figuras del fútbol hacia la recolección de víveres e insumos de primera necesidad. Diversos deportistas afrontan la situación lejos de sus familias al competir en ciudades distintas a sus lugares de origen.

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Este es el caso del atacante de Millonarios, Leonardo Castro, nacido en Pereira, una de las poblaciones con mayores daños estructurales tras el movimiento telúrico. El deportista dispuso sus redes sociales para convocar a la ciudadanía en la recolección de donaciones destinadas a la capital de Risaralda.

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En la tarde de este sábado 15 de agosto, el delantero coordinó el despacho de los insumos reunidos durante las jornadas de acopio. El jugador despidió el segundo vehículo cargado con suministros para los damnificados, manifestando su conmoción ante la respuesta de los donantes en Bogotá.

La labor comunitaria y el apoyo logístico en Bogotá

Durante el cierre de la recolección, la esposa del futbolista intervino para agradecer a las personas y entidades involucradas en la logística de acopio y transporte. La jornada contó con la participación de voluntarios y empresas privadas para el almacenamiento y traslado de los insumos reunidos.

Al referirse al alcance de la convocatoria, la esposa de Leonardo Castro expresó: “Queremos compartir la alegría de llenar este camión y enviar otro más pequeño; agradecemos a la empresa RCL Transporte por brindarnos los vehículos y bodegas para lograr este objetivo”.

Así mismo, la vocera resaltó el trabajo de la comunidad y de los colaboradores que asistieron al punto de recepción durante los últimos días. La esposa del atacante reconoció la participación activa de los ciudadanos, añadiendo: “Agradecemos infinitamente a las personas que vinieron, a los medios de comunicación y a todos los que enviaron su mensaje y sus aportes para esta labor”.

El compromiso de Leonardo Castro con su tierra natal

Por su parte, el delantero del equipo capitalino reflexionó sobre la respuesta ciudadana y el destino de los productos recolectados para la población pereirana. El deportista valoró el esfuerzo colectivo frente a las pérdidas sufridas por las familias en el departamento de Risaralda.

Al momento de la salida de los vehículos con las ayudas, el delantero Leonardo Castro afirmó: “Estamos infinitamente agradecidos; son muchas bendiciones que van para esta gente que lo ha perdido todo en Pereira”.

El jugador concluyó su mensaje destacando el cumplimiento de la meta de recolección y el trabajo de las personas que apoyaron la logística. Sobre los resultados de la convocatoria, Leonardo Castro agregó: “Pensamos que mandaríamos un solo camión, pero con la ayuda de Dios enviamos dos; le doy las gracias a mi esposa, a los voluntarios que se pusieron la camiseta y a todos los que ayudaron a lograr este objetivo”.