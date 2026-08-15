UNGRD pide no autorizar grupos de rescate de otros países sin certificación

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) lanzó un llamado a alcaldes y gobernadores en medio de la atención de la emergencia provocada por el terremoto que golpeó a varias regiones del país.

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Según su director, David Santiago Tamayo, solo representantes de Caldas, Cali, Putumayo, Quindío y Cauca estuvieron presentes o conectados durante el más reciente Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional.

Ante esta situación, Tamayo anunció que la entidad acudió a la Procuraduría General de la Nación para solicitar que haga un llamado a los departamentos y municipios que no participaron, con el objetivo de que cumplan con su obligación de conectarse a estas sesiones y entregar información actualizada sobre lo que ocurre en sus territorios.

“Esta situación nos ha obligado a solicitarle a la Procuraduría General de la Nación que haga un llamado a los departamentos y municipios faltantes”, señaló el funcionario.

Colombia mantiene capacidad de respuesta y recibe apoyo internacional

El director de la UNGRD aseguró que, hasta el momento, la emergencia generada por el terremoto no ha superado la capacidad de respuesta del país. Sin embargo, Colombia aceptó apoyo internacional especializado para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate.

De acuerdo con Tamayo, se cuenta con tres grupos acreditados por Naciones Unidas provenientes de Estados Unidos, Ecuador e Israel, equipos que cuentan con autonomía y reconocimiento de sus respectivos gobiernos para intervenir en este tipo de emergencias.

La entidad también lanzó una advertencia a mandatarios locales para que no autoricen la participación de grupos que no estén debidamente certificados en las labores de búsqueda y rescate de personas y animales. Según explicó Tamayo, algunos pueden llegar a los territorios solicitando grandes cantidades de recursos sin tener capacidad autónoma de operación, lo que podría terminar dificultando la respuesta.

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Avanza el registro de damnificados

El llamado de la UNGRD se produce mientras sigue creciendo el balance de afectaciones por el terremoto de magnitud 7,4. Con corte a las 6:30 p. m. de este 15 de agosto, la entidad reportó 289 personas fallecidas, 3.937 heridas, 143 desaparecidas y 353 rescatadas. En total, hay 117.222 personas de 54.382 familias afectadas, distribuidas en 448 municipios de 15 departamentos.

La emergencia también deja graves daños materiales: 81.536 viviendas presentan averías y otras 14.705 quedaron destruidas, además de 66 edificios colapsados. La UNGRD reportó afectaciones en 234 centros de salud, 2.535 centros educativos, 3.782 centros comunitarios, 308 vías, 62 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos

Finalmente, Tamayo aclaró que las cifras divulgadas diariamente en los reportes oficiales podrían presentar modificaciones a medida que los municipios consoliden y contrasten la información de la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Por esta razón, la UNGRD insistió en que gobernaciones y alcaldías mantengan comunicación permanente con el PMU Nacional mientras continúa la respuesta a la emergencia.