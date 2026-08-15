Bomberos de Pereira confirmó drástico cambio en medio de la contingencia por el terremoto

La Alcaldía de Pereira confirmó la renuncia de Nataly Calderón Melo a la dirección del Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital de Risaralda. La funcionaria dejó su cargo por motivos personales, concluyendo su gestión al frente del organismo en medio de la contingencia que afronta el municipio tras el reciente terremoto.

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Desde la administración municipal expresaron agradecimiento por el compromiso y el trabajo realizado por Calderón durante su periodo en el cargo. La Alcaldía garantizó la continuidad del liderazgo operativo del cuerpo de socorro con el propósito de mantener la atención oportuna y la seguridad de la ciudadanía.

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Mientras se consolida la transición en la entidad, la vocería e información oficial de la institución quedará a cargo de Dayana Gómez, actual directora de la DIGER Pereira. La administración avanza en los procedimientos formales de designación para asegurar que la capacidad de respuesta no sufra interrupciones durante la emergencia.

Perfil y trayectoria del nuevo director designado

Tras la salida de la anterior funcionaria, la administración municipal confirmó el nombramiento de Alejandro Arango Macías para asumir el mando de la institución. El nuevo director cuenta con 14 años de experiencia bomberil y ya se había desempeñado previamente en este mismo cargo dentro del municipio.

Arango es abogado especialista en Derecho Administrativo Constitucional y cuenta con formación técnica desarrollada en los Estados Unidos. En los últimos años, el funcionario laboró en Miami, donde trabajó junto a cuerpos de bomberos norteamericanos y realizó programas de capacitación especializada en atención de catástrofes.

Compromiso institucional frente a la calamidad en Pereira

En sus primeras declaraciones tras asumir la posición, la nueva cabeza del organismo de socorro se refirió a la situación que atraviesa la capital risaraldense. El director del Cuerpo Oficial de Bomberos, Alejandro Arango, afirmó: “Asumo este compromiso con mucho respeto por las víctimas que han perdido todo en esta calamidad, con la convicción de que daremos el 100% para recuperar a esta ciudad”.

#AEstaHora | El alcalde Mauricio Salazar y todo su equipo de gobierno entregan al vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro del Interior Rodrigo Lara el reporte preliminar de daños estructurales tras el terremoto en Pereira, que afecta hoy a más de 140 mil personas pic.twitter.com/eylYY0XVlb — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) August 15, 2026

El nuevo directivo remarcó la disposición de todo el personal operativo para trabajar de manera continua en la fase de atención y estabilización de la ciudad. El equipo mantendrá el despliegue de ayuda e inspección en los puntos donde se registraron colapsos o riesgos estructurales tras el movimiento telúrico.

La designación de Arango busca fortalecer la coordinación técnica entre las entidades de socorro y la administración local. El empalme administrativo se realiza de manera inmediata para no alterar la ejecución de los planes de contingencia previstos para atender a las familias afectadas en la zona urbana.