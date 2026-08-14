Niño de 13 años conmueve al país al sumarse a los rescates tras el terremoto en Pereira: “Ningún colombiano puede dejar solo a su país”

En medio del dolor, la destrucción y las incansables jornadas de búsqueda que se viven después del terremoto que golpeó a Colombia, una historia de solidaridad protagonizada por un niño de apenas 13 años ha conmovido dentro y fuera del país.

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Su nombre es Juan Pablo Sánchez de Espinel y vive en Pereira, una de las ciudades afectadas por la emergencia. Mientras organismos de socorro, autoridades y voluntarios trabajan entre estructuras destruidas, el menor decidió poner sus manos al servicio de quienes más lo necesitan y ayudar a retirar escombros.

La tristeza por ver las calles y construcciones de su ciudad destruidas quedó reflejada en sus palabras durante una entrevista que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

“Un poco triste porque mi país, pues mi Pereira, está prácticamente hundida, está derrumbada toda mi Pereira”, aseguró Juan Pablo.

Ayudó en la búsqueda de una mujer bajo los escombros

Relató que el pasado 10 de agosto, cuando ocurrió el terremoto, estuvo en una vivienda que había colapsado y se unió a quienes intentaban abrirse paso entre los restos de la estructura.

“Yo estaba allá atrás, en una casa derrumbada, sacando escombros para que sacaran a una señora”, recordó.

El desenlace fue doloroso. De acuerdo con su testimonio, la mujer no pudo ser encontrada con vida. Sin embargo, Juan Pablo permaneció allí ayudando a despejar el terreno para facilitar el ingreso de quienes adelantaban las labores de recuperación.

“Aunque la sacaron muerta, yo ayudé a abrir campo para que la rescataran”, contó el menor.

Pero fue su respuesta cuando le preguntaron por qué había decidido salir a ayudar la que terminó convirtiéndose en un poderoso mensaje en medio de la tragedia.

“Porque yo no voy a dejar solo a mi país, ningún colombiano puede dejar solo a su país”, respondió.

Las imágenes del adolescente removiendo escombros y hablando sobre lo ocurrido han trascendido las fronteras colombianas. Medios internacionales han destacado su historia y su decisión de colaborar en las labores que se desarrollan en Pereira tras el terremoto.

Colombia continúa enfrentando las consecuencias del terremoto

El país permanece en emergencia después del fuerte terremoto del 10 de agosto, que provocó graves daños en diferentes regiones y obligó al despliegue de organismos de socorro para atender a las víctimas, localizar desaparecidos y llevar ayuda humanitaria a las comunidades damnificadas.

Con el paso de los días, el balance de la tragedia ha seguido aumentando mientras avanzan las operaciones en los lugares más afectados. Según el más reciente reporte conocido de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra nacional llegó a 288 personas fallecidas, además de miles de heridos y una amplia población damnificada.

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En ciudades como Pereira, las labores entre los escombros continúan y numerosas personas se han sumado de manera voluntaria para apoyar a los equipos que enfrentan la emergencia.

En medio de ese panorama, el testimonio de Juan Pablo se convirtió en una de las historias que deja la tragedia: la de un niño que, pese a tener solo 13 años y ver su propia ciudad golpeada por el desastre, decidió salir a ayudar.