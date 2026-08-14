¿Cortarán el agua en Pereira? Acueducto habló y envió mensaje a la comunidad

Tras el terremoto registrado en el territorio nacional, la ciudad de Pereira atraviesa un difícil momento, en el cual han surgido rumores sobre el uso de sus servicios públicos esenciales.

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Ha generado preocupación la difusión de mensajes no verificados en redes sociales, creando una alarma entre los habitantes sobre un presunto corte del suministro de agua potable para la capital de Risaralda.

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Ante el pánico por una interrupción total del servicio, la empresa Aguas y Aguas de Pereira emitió un pronunciamiento para desmentir las cadenas falsas. La entidad advirtió que este tipo de publicaciones altera la tranquilidad de la comunidad e incita a un almacenamiento preventivo que desequilibra las presiones del sistema.

Reporte de la infraestructura y atención de emergencias

La compañía aclaró que las afectaciones mencionadas en los mensajes que circulan en plataformas digitales corresponden a fallas identificadas desde el inicio de la emergencia.

Las cuadrillas operativas trabajan de manera continua en la reparación de los tramos afectados desde el pasado lunes, garantizando la continuidad del suministro dentro de los parámetros de seguridad.

Respecto al impacto de las noticias falsas en la red de distribución, desde la empresa de agua precisaron que “las cadenas falsas desinforman y pueden provocar un mayor consumo de agua, afectando el equilibrio del sistema de acueducto; el daño al que hacen referencia algunas cadenas se presentó desde el lunes y está siendo atendido desde ese mismo día por nuestros equipos”.

Llamado a la responsabilidad ciudadana en el consumo

Las directivas de la entidad prestadora remarcaron que el mayor riesgo para la red proviene del comportamiento del usuario ante los rumores.

El consumo extraordinario e innecesario de agua potable por pánico genera sobrecargas en las tuberías matrices, factor que podría derivar en suspensiones reales si la ciudadanía no raciona el recurso.

En cuanto a la conducta de la población durante la coyuntura, voceros de la institución señalaron que el “daño estaba reportado desde el mismo momento del sismo y se encuentra en intervención, pero lo que en realidad puede dejar a la ciudad sin agua es el uso irresponsable del servicio; necesitamos sensibilidad ciudadana para no estresar el acueducto”.

Por último, la empresa pública reiteró la importancia de mantener hábitos de ahorro moderado mientras concluyen las maniobras de estabilización de la infraestructura hídrica.

Las autoridades locales recordaron que la información veraz sobre el acueducto se emitirá de forma exclusiva a través de las cuentas oficiales de la compañía y de la administración municipal.