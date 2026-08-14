Tras el “hay vida” anunciado en Pereira, Hernán Giraldo no pierde la esperanza de que sea su hijo, quien se casaba este domingo

“Hay vida. Los equipos de búsqueda y rescate que están en el Hotel Dibeni hicieron contacto visual con una de las cuatro personas que están atrapadas”.

De esta manera, la Alcaldía de Pereira informó de la posibilidad de que haya vida luego de las labores de búsqueda de personas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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Hernán Giraldo, padre de Juan Felipe Giraldo, no pierde la esperanza de que sea su hijo.

“Yo estoy acá desde el lunes en la noche. No enterarme como tal que sea él la persona que esté viva, no estoy seguro de eso. Lo digo porque siento la corazonada, tengo la fe en Dios y ahí hay vida, o sea, hay vida. Los investigadores no dan una certeza que digan, ‘hay personas vivas 100 %.’ Hay una mínima esperanza, pero en esa mínima esperanza yo me aferro. En la fe en Dios y en la corazonada como padre yo digo que mi hijo está vivo”, aseguró Hernán Gilrado, en diálogo con SEMANA.

“Él exactamente estaba en la habitación 201. Eso es algo comprobado con el listado del hotel. En el segundo piso. El poder de la oración es grandísimo, nos puede llevar donde queramos. Si tenemos fe, todo es posible. La mejor ayuda es la oración. Oremos por esas personas, no solamente por mi hijo, por la vida de cada persona y de las familia y las personas que rodean a cada ser que está ahí en esos escombros”, agregó el antioqueño, residente en Bogotá. “Vamos a tener un milagro en Pereira”, aseguró.

Juan Felipe Giraldo, de 24 años de edad, es una de las cuatro personas debajo de los escombros del hotel. Y hallarlo con vida es una posibilidad. Es vendedor de gafas y este domingo tiene programada su boda. “Estaba trabajando. Él es vendedor. Había llegado a la madrugada. El domingo se casa. Tiene un hijo de dos añitos”, agregó, al explicar que su pareja está en Bogotá.

“Estaré acá todo el tiempo, mientras esté en el grupo de rescate acá estoy todo el tiempo. Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor. Y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza. Este momento es de esperanza, de fe, de que estoy seguro de que mi hijo está vivo. Hay vida, hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”, agregó Giraldo.

Hernán Giraldo, padre de Juan Felipe Giraldo Foto: Tomado de redes sociales

Hijo, te amo. Y el domingo te vas a estar casando, y si no el domingo va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí, hijo. Hay vacíos bajo los escombros y creo que debe estar en uno de los vacíos", aseguró.

El informe de la UNGRD

Sismo en San José del Palmar, Chocó (7,4 Mw)

Corte: 14 de agosto de 2026 - 9:00 a. m.

1. Balance nacional

* 15 departamentos afectados.

* 437 municipios afectados.

* 56.448 familias afectadas.

* 135.179 personas afectadas.

* 169 animales rescatados.

* 338 animales afectados.

2. Afectación a la población

* 287 personas fallecidas.

* 3.975 personas heridas.

* 378 personas desaparecidas.

* 354 personas rescatadas.

3. Afectación a la vivienda

* 79.108 viviendas averiadas.

* 13.077 viviendas destruidas.

* 121 edificios colapsados.

4. Afectación a la infraestructura y los servicios

* 238 centros de salud afectados.

* 2.486 centros educativos afectados.

* 2.093 centros comunitarios afectados.

* 254 vías afectadas.

* 87 acueductos afectados.

* 50 puentes vehiculares afectados.

* 7 puentes peatonales afectados.

* 5 aeropuertos afectados.

El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Santiago Tamayo, presentó en SEMANA un balance de la tragedia y señaló que pudo ser peor, de nos ser por la profundidad del movimiento telúrico.