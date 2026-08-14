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MAPFRE refuerza atención a asegurados afectados por el terremoto

Tras el sismo, MAPFRE Colombia activó su modelo catastrófico de atención de siniestros.

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Redacción Economía
14 de agosto de 2026 a las 12:24 p. m.
Es importante que los hogares colombianos incorporen la prevención y la protección financiera como un hábito y no como una reacción ante una emergencia.
Es importante que los hogares colombianos incorporen la prevención y la protección financiera como un hábito y no como una reacción ante una emergencia. Foto: Raúl Palacios

El sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, puso nuevamente sobre la mesa la importancia de la prevención y la protección financiera frente a emergencias.

Un hombre observa un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Manizales, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Dario Cardona)
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Según cifras de Fasecolda, a marzo de 2026 había 1.667.044 hogares asegurados en Colombia, equivalentes al 9,3 % del total. Para quienes cuentan con una póliza y sufrieron daños, la recomendación es reportarlos oportunamente a la aseguradora, documentarlos con fotografías o videos y conservar la información relacionada con los bienes afectados.

En respuesta al evento, MAPFRE Colombia activó su modelo catastrófico de atención de siniestros, con procesos de radicación simplificados y recursos adicionales para agilizar la gestión. La compañía también desplegó ajustadores y peritos en las zonas afectadas y reforzó el contacto con sus clientes para conocer su situación y orientar las reclamaciones.

Además, habilitó una línea especial de contingencia, 601 7948494, y fortaleció sus canales de servicio. La aseguradora también reforzó el acompañamiento a su red de intermediarios para facilitar el seguimiento de los casos prioritarios.

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“En momentos como este, lo más importante son las personas. Desde las primeras horas activamos nuestros equipos y simplificamos los procesos para estar cerca de nuestros clientes y responder con agilidad. Es en situaciones como esta cuando una aseguradora debe demostrar su verdadero valor”, señaló Oscar García-Serrano, CEO de MAPFRE Colombia.

La compañía reiteró que mantendrá el acompañamiento a clientes e intermediarios durante la contingencia, manteniendo disponibles sus canales de atención y trabajando para brindar respuestas oportunas para los más necesitados de esta emergencia nacional.