BTG Pactual reporta ingresos y ganancias récord en el segundo trimestre de 2026

BTG Pactual cerró el segundo trimestre de 2026 con resultados récord y un retorno sobre el patrimonio (ROE) de 26,7%, impulsado por el desempeño de sus principales líneas de negocio.

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El banco registró ingresos totales por US$2.000 millones (R$10.400 millones), un crecimiento de 16 % frente al mismo periodo de 2025. La utilidad neta alcanzó US$993 millones (R$5.100 millones), con un incremento anual de 23%.

Entre enero y junio, los ingresos sumaron US$3.900 millones (R$20.300 millones), 24 % más que en el primer semestre de 2025, mientras que la utilidad neta llegó a US$1.900 millones (R$9.900 millones), un aumento de 31 %.

Por áreas, Corporate Lending y Business Banking alcanzó ingresos récord de US$483 millones (R$2.500 millones), 19% más que un año atrás. Sales and Trading registró US$359 millones (R$1.800 millones), mientras Investment Banking reportó US$81 millones (R$421 millones).

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Asset Management obtuvo ingresos por US$153 millones (R$794 millones) y una captación neta de US$5.700 millones. Por su parte, Wealth Management y Personal Banking alcanzó US$280 millones en ingresos y una captación neta de US$5.600 millones.

En conjunto, los activos bajo gestión y administración llegaron a US$517.000 millones, con una captación neta de US$11.300 millones durante el trimestre.

El banco también reportó un índice de Basilea de 16 %, un LCR de 160,3 % y una base de fondeo de US$78.300 millones.