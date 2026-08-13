Centros comerciales de Bogotá habilitan puntos de acopio para recibir ayudas por el terremoto

Los centros comerciales afiliados a Fenalco Bogotá-Cundinamarca se sumaron a la atención de la emergencia y habilitaron sus instalaciones como centros de acopio para recibir donaciones destinadas a las personas afectadas.

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Entre los elementos que se pueden entregar se encuentran agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos, además de alimentos no perecederos como arroz, aceite, enlatados, granos, harina, panela y leche en polvo.

También reciben suministros de primeros auxilios, entre ellos tapabocas, gasas, alcohol, agua oxigenada y guantes desechables. La lista incluye artículos de higiene personal como jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, así como toallas higiénicas, papel higiénico, pañales, toallas húmedas y biberones.

Los centros comerciales que están disponibles para recibir las ayudas son Portal de la 80, Centro Suba, Paseo Villa del Río, El Gran San, Atlantis Plaza, Avenida Chile, Centro Mayor, Plaza Imperial, Nuestro Bogotá, Plaza de las Américas, Titán Plaza, Ciudad Tunal y Galerías.

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La iniciativa busca facilitar que los ciudadanos puedan aportar elementos esenciales y contribuir a la atención de las comunidades que requieren apoyo tras la emergencia.

Con esta iniciativa, Fenalco invitó a quienes quieran colaborar a acercarse a estos puntos con las donaciones disponibles y sumarse a esta campaña de solidaridad.