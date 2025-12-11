Centros comerciales en Bogotá y su apuesta en Navidad: siete puntos para ir en diciembre

La Navidad ya empezó a sentirse en Bogotá y en varios municipios cercanos. Desde mediados de noviembre, distintos centros comerciales encendieron sus decoraciones y habilitaron experiencias para quienes acostumbran recorrer estos espacios durante la temporada de fin de año.

Este año, las propuestas van desde montajes inspirados en circos y aldeas navideñas hasta atracciones para fotos que han llamado la atención de familias, parejas y grupos de amigos.

Los centros comerciales han organizado actividades abiertas al público, con fechas e instalaciones que se mantendrán activas durante diciembre y, en algunos casos, hasta los primeros días de enero.

Avenida Chile: fotos en un globo aerostático y un árbol colgante

Este centro comercial instaló un globo aerostático de gran tamaño en su plazoleta externa para que los visitantes puedan subir y tomarse fotografías, y dispuso en el interior un árbol de Navidad colgante rodeado de estructuras luminosas.

La actividad se complementa con estaciones fotográficas, buzón de deseos y sorteos anunciados por el centro, incluida la posibilidad de participar en un sorteo que ofrece un viaje a una experiencia de paseo en globo en Turquía.

Hayuelos: una “Villa Navidad” inmersiva y con materiales reciclados

En Hayuelos se instaló la “Villa Navidad 2025”, una pieza expositiva que reúne más de 30.000 elementos y se ha construido con materiales reciclados y técnicas artesanales.

El recorrido recrea paisajes y escenas navideñas —montañas, lagos, trenes eléctricos— y se concibió como una exhibición sensorial que estará abierta en horario diurno y nocturno durante la temporada.

Vívelo Mercurio, en Soacha: decoración temática y fidelización con premios

El centro comercial Mercurio, en Soacha, montó una decoración inspirada en galletas de jengibre y colores navideños tradicionales; además, instaló un pesebre giratorio en la plazoleta central.

Como incentivo comercial y de fidelización, Mercurio anunció sorteos de fin de año: entre los premios reportados están 150 tarjetas débito y una moto para participantes que registren facturas de compra.

Titán Plaza: una apertura marcada por la donación y la “Aldea”

Titán Plaza registró su inicio de temporada con una jornada solidaria: en alianza con la Fundación El Alma No Tiene Color se realizó una donatón que entregó 1.000 regalos a niños de 30 fundaciones.

La agenda del punto comercial combina esa apuesta social con la ambientación “Navidad en la Aldea Titán”, que funcionará hasta el 12 de enero del próximo año. En el encendido y en las actividades han participado artistas y organizaciones sociales.

Centro Mayor: un circo navideño por los 15 años

Allí se abrió la temporada con el concepto “Circo Mágico de Navidad”, un montaje que combina telones, elementos circenses y shows pensados para público de todas las edades.

La propuesta forma parte de la programación conmemorativa por los 15 años del centro comercial y suma eventos en distintos días de la semana. La corporación del centro informa que los espectáculos incluyen música y presentaciones pensadas para niños y familias.

Centro Comercial Santafé: atracciones múltiples y espectáculos

Santafé concentra una oferta amplia: pista de hielo, casa de Santa, piscina de pelotas y un “tren de nieves”, además de funciones programadas del musical “Nieves y el Reino de la Luz”. El centro comercial tiene una agenda de shows pensada para fines de semana y fechas puntuales, con alternativas para distintos rangos de edad.

Plaza Imperial: decoración ecológica con globos biodegradables