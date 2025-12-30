Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz, es actualmente una de las figuras colombianas que más llama la atención en redes sociales en cuanto a temas de moda, tendencias y estilo, pues cuenta con un sofisticado armario lleno de piezas de diseñador, las cuales se roban miradas en cada una de las publicaciones que realiza a través de su cuenta de Instagram.

Con más de 809.000 seguidores, la esposa del extremo izquierdo del Bayern Múnich publicó una serie de fotografías mostrando cómo fue la celebración de la noche de Navidad con su grupo familiar.

Gera Ponce y el jugador de la Selección Colombia están en la espera de su tercer bebé. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

En las imágenes, se puede observar a cada uno de sus miembros luciendo elegantes trajes en frente del árbol, y un espacio especial para poner cada uno de los regalos que adquirieron.

Además, la mujer aprovechó el momento para presumir su barriguita, pues días atrás, el deportista confirmó que estaban en la espera de su tercer bebé, el cual sería el primer niño después de Roma y Charlotte, de cuatro y un año, respectivamente.

Luis Díaz tuvo íntimo gesto en Instagram y tocó fibras con emotivo mensaje

Este es el vestido que lució la esposa de Luis Díaz en la noche de Navidad del 2025

Otro de los detalles que resaltaron dentro de las imágenes fue el traje que portó Geraldine Ponce, pues pese a su sencillez, hace parte de una exclusiva colección de la diseñadora Magda Butrym, una polaca que se destaca por el uso de capa en cada una de las prendas que diseña, además de los encajes que emplea a la hora de realizar piezas de lencería.

Según se registra en la página oficial de la diseñadora, este vestido tendría un precio total de 2.010 dólares americanos, es decir, aproximadamente, $ 7.545.319 de pesos colombianos.

Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

A través de la sección de los comentarios, miles de admiradores se manifestaron y además de compartirle buenos deseos en medio de las vísperas del año 2026, resaltaron el cariño que tienen por su familia y lo emocionados que se sienten al saber que están en la espera de un nuevo integrante.

“Se nos viene Luchito Junior”; “Qué bendición, qué tengan felices fiestas, los queremos mucho”; “Hermosos, espero que hayan tenido una buena Navidad y que disfruten del fin del año. Dios los siga bendiciendo siempre”; “Felicidades por este nuevo regalo de Dios. Que siga llenando de bendiciones a su hermosa familia” y “Gera se ve hermosa, definitivamente ese bebé es el mejor regalo que podrían recibir”, son algunas de las palabras que se leen.