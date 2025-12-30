Gente

Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Geraldine Ponce recibió cientos de comentarios por parte de sus seguidores de Instagram.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

30 de diciembre de 2025, 10:29 p. m.
Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran la llegada de su tercer hijo con amor y emoción en esta Navidad
Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran la llegada de su tercer hijo con amor y emoción en esta Navidad Foto: Captura de pantalla Instagram @gera25ponce

Geraldine Ponce, la esposa de Luis Díaz, es actualmente una de las figuras colombianas que más llama la atención en redes sociales en cuanto a temas de moda, tendencias y estilo, pues cuenta con un sofisticado armario lleno de piezas de diseñador, las cuales se roban miradas en cada una de las publicaciones que realiza a través de su cuenta de Instagram.

Con más de 809.000 seguidores, la esposa del extremo izquierdo del Bayern Múnich publicó una serie de fotografías mostrando cómo fue la celebración de la noche de Navidad con su grupo familiar.

Gera Ponce hizo inesperada aparición en sus redes sociales y se mostró orgullosa por el gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich.
Gera Ponce y el jugador de la Selección Colombia están en la espera de su tercer bebé. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Instagram @geraponce

En las imágenes, se puede observar a cada uno de sus miembros luciendo elegantes trajes en frente del árbol, y un espacio especial para poner cada uno de los regalos que adquirieron.

Además, la mujer aprovechó el momento para presumir su barriguita, pues días atrás, el deportista confirmó que estaban en la espera de su tercer bebé, el cual sería el primer niño después de Roma y Charlotte, de cuatro y un año, respectivamente.

Gente

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Gente

Murió la periodista Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy: esta es la enfermedad que padeció

Gente

Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

Gente

El “Método 360” para 2026: La guía definitiva para reiniciar su vida entre rituales, ahorro y bienestar

Gente

El millonario embargo de 1,36 millones de dólares que sacude a la familia de Maradona: justicia confirma cargos por fraude

Gente

¿Realmente hubo escenas eliminadas en la última temporada de Stranger Things? Esto es lo que se sabe

Gente

Brigitte Bardot: esta es la fecha en la que se llevarán a cabo sus exequias en Saint-Tropez

Gente

Navidad en familia: Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, comparte imágenes de la dulce espera de su bebé

Gente

Se revela la primera foto del embarazo de la esposa de Luis Díaz; recibió halagos

Gente

Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

Luis Díaz tuvo íntimo gesto en Instagram y tocó fibras con emotivo mensaje

Este es el vestido que lució la esposa de Luis Díaz en la noche de Navidad del 2025

Otro de los detalles que resaltaron dentro de las imágenes fue el traje que portó Geraldine Ponce, pues pese a su sencillez, hace parte de una exclusiva colección de la diseñadora Magda Butrym, una polaca que se destaca por el uso de capa en cada una de las prendas que diseña, además de los encajes que emplea a la hora de realizar piezas de lencería.

Según se registra en la página oficial de la diseñadora, este vestido tendría un precio total de 2.010 dólares americanos, es decir, aproximadamente, $ 7.545.319 de pesos colombianos.

Esposa de Luis Díaz lució costosa cartera en partido del Bayern Múnich; supera los $100 millones

A través de la sección de los comentarios, miles de admiradores se manifestaron y además de compartirle buenos deseos en medio de las vísperas del año 2026, resaltaron el cariño que tienen por su familia y lo emocionados que se sienten al saber que están en la espera de un nuevo integrante.

“Se nos viene Luchito Junior”; “Qué bendición, qué tengan felices fiestas, los queremos mucho”; “Hermosos, espero que hayan tenido una buena Navidad y que disfruten del fin del año. Dios los siga bendiciendo siempre”; “Felicidades por este nuevo regalo de Dios. Que siga llenando de bendiciones a su hermosa familia” y “Gera se ve hermosa, definitivamente ese bebé es el mejor regalo que podrían recibir”, son algunas de las palabras que se leen.

Más de Gente

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Luis Díaz y Geraldine Ponce celebran la llegada de su tercer hijo con amor y emoción en esta Navidad.

Esposa de Luis Díaz presumió su barriguita en costoso vestido y se robó miradas en redes sociales

Tatiana Schlossberg

Murió la periodista Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy: esta es la enfermedad que padeció

La pareja finalmente contrajo matrimonio después de varios meses de relación.

Alina Lozano reveló si mantiene a Jim Velásquez y destapó la verdad de su relación

Metodo 360 para lograr objetivos en el 2026

El “Método 360” para 2026: La guía definitiva para reiniciar su vida entre rituales, ahorro y bienestar

La Justicia definió en las últimas horas, imponer un millonario embargo para Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona.

El millonario embargo de 1,36 millones de dólares que sacude a la familia de Maradona: justicia confirma cargos por fraude

Revuelo mundial por rumores de posibles escenas eliminadas de Stranger Things

¿Realmente hubo escenas eliminadas en la última temporada de Stranger Things? Esto es lo que se sabe

Brigitte Bardot, reconocida actriz francesa.

Brigitte Bardot: esta es la fecha en la que se llevarán a cabo sus exequias en Saint-Tropez

SIlvestre Dangond en su concierto en Bucaramanga.

Silvestre Dangond reapareció, tras cancelar concierto en la Feria de Cali; se reveló la enfermedad que lo hizo abandonar su show

Se filtra video minutos previos al precance de salud de Yeferson Cossio

¿Exceso de alcohol? Revelan imágenes de Yeferson Cossio minutos antes de la falla cardiaca que puso en riesgo su vida

Noticias Destacadas