Tremendo susto le pegaron a Falcao García en pleno programa del Mundial 2026: no lo veía venir

A Radamel Falcao García se le detuvo el corazón por un segundo. En pleno programa para ESPN, mientras estaba dando una opinión sobre la Selección Colombia, recibió la visita de Óscar Ruggeri, el legendario defensor campeón del mundo en México-86.

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Falcao no lo vio venir en ningún momento y se llevó un susto que quedó grabado en las cámaras. “Uff”, dijo al aire cuando se dio cuenta que era una broma de Ruggeri.

El ‘Tigre’ se estrenó este año como comentarista para los partidos del Mundial 2026, pero también ha sido invitado a programas de opinión en las transmisiones de Argentina y Colombia.

Al momento del susto, Falcao estaba hablando sobre las posibilidades de la Tricolor en esta Copa del Mundo y la ilusión que hay entre los hinchas de superar los cuartos de final como su mejor resultado en la historia.

¿Qué opina Falcao sobre la Selección Colombia?

“Colombia después de la Copa América es verdad que no tuvo esa regularidad que todos esperábamos. Después de mostrar una gran Copa América, llegar a la final, pensábamos que iba a dar un salto de consolidarse y tener una eliminatoria mucho más tranquila. Se clasificó de tercero pero el desarrollo de la eliminatoria no fue el que quizá esperábamos todos”, analizó en ‘Gool Morning’ de ESPN.

Falcao salió en defensa de sus compañeros por lo visto en los amistosos ante Costa Rica y Jordania. “Leo mucho en la prensa algunos comentarios de nuestros colegas que no están satisfechos con el rendimiento de la Selección, con el partido de Costa Rica esperaban más, pero es entendible que días previos al inicio de la Copa del Mundo, los jugadores no quieran exponerse, quieran cuidar su estado físico, es normal”, declaró.

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El goleador histórico de la Selección Colombia pone sus fichas a que se verá mejoría ante Uzbekistán, partido programado para el próximo 17 de junio en Guadalajara. “Quizá no llegan como nosotros en Colombia esperaríamos que llegaran pero eso no es un problema. Yo creo que el problema empieza en el primer partido. Es ahí realmente donde tienen que estar bien físicamente, mentalmente y no lo que pasó atrás”, agregó.

James Rodríguez capitán de la Selección Colombia al lado del goleador histórico de la 'Tricolor' Radamel Falcao García Foto: X Selección Colombia

Falcao está ilusionado como millones de colombianos. “Hay equipo, hay buenos jugadores, muy buenos jugadores. Necesitamos que el equipo se encuentre, algo parecido a lo que pasó en la Copa América 2024″, agregó.

Aunque ya no estará en la cancha, el ‘Tigre’ acompañará a la Tricolor como comentarista al lado de Fernando Palomo. Esta es una nueva apuesta de Disney + por captar el público colombiano, que está muy arraigado a ver los partidos de la Selección por RCN o Caracol.