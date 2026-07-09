Carlos Antonio Vélez se pronunció tras ver a Falcao como comentarista en el Mundial: le dejó un consejo

Una voz de autoridad del fútbol colombiano volvió a pronunciarse apenas días después de la dolorosa eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en los octavos de final, a manos de Suiza en una tanda de penaltis. Los suizos aguantaron el 0-0 hasta el minuto 120, hasta que en los cobros fueron superiores y avanzaron a los cuartos.
Por estos días, Carlos Antonio Vélez le ha hecho eco a esta eliminación de la Selección Colombia y la considera un fracaso, teniendo en cuenta los objetivos que se tenían planteados. El comunicador esperaba que el equipo llegara, al menos, a los cuartos de final, pero las cosas se fueron a pedazos con Suiza en los octavos.
A su vez, Vélez le habló a los colegas que han tildado esta presentación como positiva, antes de referirse a Falcao, en contraste con el punto de vista de Carlos Antonio: “Después del fracaso en el Mundial, hablar de éxito es el colmo de la mediocridad. Invocar un rendimiento del 70 %, contando los entrenamientos y los partidos entre solteros y casados, es una afrenta a la inteligencia. Se nota que muchos tienen miedo de dar el salto de calidad. Igual, hay que traer a alguien que sea mejor que los jugadores para que los aproveche de verdad y que no hipoteque el éxito colectivo por favorecer a unos pocos. Sin los ‘cajoneros’ que solo quieren un ‘poca lucha’ al mando para hacer y deshacer”.
Falcao tras la eliminación de Colombia
En la edición de ‘Palabras Mayores’ de este 9 de julio, Vélez tuvo frases contundentes para Radamel en esta nueva faceta como comentarista en Disney+. El goleador histórico de la Selección Colombia también se refirió a la eliminación de la Selección Colombia.
“Nuestras formaciones tienen que mejorar: el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas y la infraestructura que se les debe dar a nuestros jóvenes, a las divisiones inferiores. Lo mismo ocurre con las categorías del fútbol colombiano: no puede ser que no tengamos una categoría C; es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad, fomente vagancia y fomente equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C”, comentó El Tigre en las pantallas de ESPN/Disney+.
Consejo de Vélez para Falcao
Esto fue suficiente para que Carlos Antonio se pronunciara en su espacio de televisión. Lo primero que le respondió a Radamel fue que la situación de la Selección Colombia es muy diferente a la de la Liga Colombiana, ya que el técnico Néstor Lorenzo no toma en cuenta a jugadores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con la excepción de David Ospina, quien, además, ya no estará en Atlético Nacional.
“Un consejo, Radamel. Si usted se va a meter a nadar en estas aguas, debe tener independencia, valentía en conceptos, carácter y criterio. Por supuesto que no voy a discutir sus conocimientos, ni más faltaba, pero es que acá usted no habló de fútbol; usted habló de la estructura de un campeonato, que, entre otras cosas, no nutre a la Selección Colombia”, comenzó diciendo Carlos Antonio Vélez.
“La Liga Colombiana es ignorada por el seleccionador, no le importa. Él va a los estadios, posa en los palcos para que le coloquen sus cámaras y digan ‘cómo trabaja Lorenzo’. Él va simplemente de visaje para decir: ‘Acá estoy y estoy trabajando’”, agregó en Palabras Mayores.
🇨🇴 @velezfutbol habló de las declaración de Falcao sobre la estructura del fútbol colombiano. #HoyRespiroMundial pic.twitter.com/2gfs2YURUQ— Deportes RCN (@DeportesRCN) July 9, 2026
“El FPC le importa un carajo a este señor. Los clubes no cuentan para él. Llevó a su amigo Ospina, retirado de Nacional, además. Amigo, Radamel, el fútbol colombiano no tiene nada que ver con la Selección Colombia”, agregó el periodista.