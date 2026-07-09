Carlos Antonio Vélez se pronunció tras ver a Falcao como comentarista en el Mundial: le dejó un consejo

Una voz de autoridad del fútbol colombiano volvió a pronunciarse apenas días después de la dolorosa eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026, en los octavos de final, a manos de Suiza en una tanda de penaltis. Los suizos aguantaron el 0-0 hasta el minuto 120, hasta que en los cobros fueron superiores y avanzaron a los cuartos.

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Por estos días, Carlos Antonio Vélez le ha hecho eco a esta eliminación de la Selección Colombia y la considera un fracaso, teniendo en cuenta los objetivos que se tenían planteados. El comunicador esperaba que el equipo llegara, al menos, a los cuartos de final, pero las cosas se fueron a pedazos con Suiza en los octavos.

A su vez, Vélez le habló a los colegas que han tildado esta presentación como positiva, antes de referirse a Falcao, en contraste con el punto de vista de Carlos Antonio: “Después del fracaso en el Mundial, hablar de éxito es el colmo de la mediocridad. Invocar un rendimiento del 70 %, contando los entrenamientos y los partidos entre solteros y casados, es una afrenta a la inteligencia. Se nota que muchos tienen miedo de dar el salto de calidad. Igual, hay que traer a alguien que sea mejor que los jugadores para que los aproveche de verdad y que no hipoteque el éxito colectivo por favorecer a unos pocos. Sin los ‘cajoneros’ que solo quieren un ‘poca lucha’ al mando para hacer y deshacer”.

Falcao tras la eliminación de Colombia

En la edición de ‘Palabras Mayores’ de este 9 de julio, Vélez tuvo frases contundentes para Radamel en esta nueva faceta como comentarista en Disney+. El goleador histórico de la Selección Colombia también se refirió a la eliminación de la Selección Colombia.

Falcao García hablando con Luis Díaz en la zona mixta del partido Colombia vs. Ghana. Foto: ESPN

“Nuestras formaciones tienen que mejorar: el énfasis, el cuidado, la atención, las herramientas y la infraestructura que se les debe dar a nuestros jóvenes, a las divisiones inferiores. Lo mismo ocurre con las categorías del fútbol colombiano: no puede ser que no tengamos una categoría C; es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad, fomente vagancia y fomente equipos que no invierten porque saben que no van a descender a una división C”, comentó El Tigre en las pantallas de ESPN/Disney+.

Consejo de Vélez para Falcao

Esto fue suficiente para que Carlos Antonio se pronunciara en su espacio de televisión. Lo primero que le respondió a Radamel fue que la situación de la Selección Colombia es muy diferente a la de la Liga Colombiana, ya que el técnico Néstor Lorenzo no toma en cuenta a jugadores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con la excepción de David Ospina, quien, además, ya no estará en Atlético Nacional.

Carlos Antonio Vélez se pronunció tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Izq: YouTube - Win Sports (Cavsulas - Capítulo 96 ) / Der: Getty Images.

“Un consejo, Radamel. Si usted se va a meter a nadar en estas aguas, debe tener independencia, valentía en conceptos, carácter y criterio. Por supuesto que no voy a discutir sus conocimientos, ni más faltaba, pero es que acá usted no habló de fútbol; usted habló de la estructura de un campeonato, que, entre otras cosas, no nutre a la Selección Colombia”, comenzó diciendo Carlos Antonio Vélez.

“La Liga Colombiana es ignorada por el seleccionador, no le importa. Él va a los estadios, posa en los palcos para que le coloquen sus cámaras y digan ‘cómo trabaja Lorenzo’. Él va simplemente de visaje para decir: ‘Acá estoy y estoy trabajando’”, agregó en Palabras Mayores.

🇨🇴 @velezfutbol habló de las declaración de Falcao sobre la estructura del fútbol colombiano. #HoyRespiroMundial pic.twitter.com/2gfs2YURUQ — Deportes RCN (@DeportesRCN) July 9, 2026

“El FPC le importa un carajo a este señor. Los clubes no cuentan para él. Llevó a su amigo Ospina, retirado de Nacional, además. Amigo, Radamel, el fútbol colombiano no tiene nada que ver con la Selección Colombia”, agregó el periodista.