Así reaccionó Carlos Antonio Vélez tras enterarse que James Rodríguez se enfermó: “No, perdón”

James Rodríguez y Néstor Lorenzo encendieron las alarmas por un virus gripal que está afectando al camerino de la Selección Colombia. Tras la victoria sobre Ghana confesaron la situación que están atravesando varios jugadores en pleno Mundial 2026.

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“Hay un virus ahí dentro, está duro. Hay muchos que estamos así, yo estuve así. Lo más importante fue que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes”, declaró el volante cucuteño.

Lorenzo también dio detalles. “Hubo varios que estuvieron con estados gripales y estuvimos previendo que podían tener un desgaste mayor”, dijo el DT.

“Nosotros jugamos recién el 17. Empezamos tarde para el primer partido, pero esos días se van a ir descontando a medida que vamos avanzando. Nos pasó también en la Copa América algo parecido. Es duro porque cambias de clima, cambias de país, de usos horarios... Hay que adaptarse. Nosotros vamos a tener menos tiempo de recuperación porque empezamos más tarde”, agregó en rueda de prensa.

Néstor Lorenzo hablando con James Rodríguez en un partido del Mundial 2026. Foto: Carl Recine/Getty Images

Esto dijo Carlos Antonio Vélez

La elección de James Rodríguez como titular para el partido contra Ghana no fue tema de discusión, pero al conocerse sobre la enfermedad que venía superando se empezaron a dividir opiniones.

Carlos Antonio Vélez dio su opinión al respecto. “¿Cómo se le puede ocurrir al técnico poner a un jugador enfermo en un Mundial? Arriesgar la posibilidad de ganar un partido que perderlo suponía devolverlo, contra un equipo fuerte, físico... No, perdón", apuntó en Win Sports.

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“La cosa es muy sencilla. Si es un malestar como el que todos hemos tenido por los aires acondicionados, entonces eso no se esgrime como excusa”, expresó. “El día que me sienta mal, me quedo acá en el hotel porque no puedo ser irresponsable con la empresa que me paga”.

Vélez reclamó que “el técnico no puede poner jugadores enfermos, cualquiera sea su nombre o apellido. Le quiero recordar que aquí hay 26 jugadores, no hay 11. Si la ley dijera que 11 viajan y 11 juegan, habría que poner los enfermos”.

En redes sociales también se refirió al caso específico de James Rodríguez y sus declaraciones tras ser sustituido en el entretiempo del partido contra Ghana.

“Ahora resulta que James fue cambiado porque estaba enfermo... Pensar que había elogiado a Lorenzo porque hizo el cambio que el partido pedía, porque con todo y que Ganha no tiraba la puerta se había adueñado del medio campo (realizó 376 pases aunque no profundizó) y se urgía una ayuda para Puerta y Lerma", escribió en su cuenta de X.

Carlos Antonio, agregó: “Me nace unas pregunta... si james está enfermo, ¿Por qué lo ponen de titular? Lo lógico no es que juegue quien esté mejor y sano. Son preguntas obvias solamente".