Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Colombia con Portugal: opinó sobre James, Arias, Puerta y más

Por medio de sus redes sociales, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez opinó sobre el empate de la Selección Colombia contra Portugal (0-0). Fue este sábado 27 de junio, en Miami, por la tercera fecha del grupo K en el Mundial 2026.

Colombia pone a sufrir a Portugal; apagó a Cristiano Ronaldo con partidazo en Miami: primero nuevamente en un Mundial

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Vélez dio su análisis con varios puntos, desde lo colectivo hasta lo individual. En cuanto a jugadores, analizó a algunos de Colombia que fueron protagonistas, incluyendo al capitán, James Rodríguez.

¡TREMENDA DOBLE CHANCE PARA COLOMBIA!



Primero, Ruben Dias evitó el gol sobre la línea, y después Suárez, que perdió el gol tirándola por encima del travesaño. pic.twitter.com/3uYdoRPUwm — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Carlos Antonio Vélez: “Muy buen partido de la Selección Colombia”

“Muy buen partido de la Selección Colombia. De lo mejor en los últimos años: serio, bien parado, ordenado y jugón.. El rival permitía jugar más porque daba espacio; se propició un intercambio de golpes, ida y vuelta, con oportunidades en ambos arcos y juego más abierto que los dos anteriores. Ya no hubo bloque bajo que atacar, y eso hizo el camino más cómodo”, arrancó afirmando Carlos Antonio.

Luego, analizó a algunos jugadores de la Tricolor: “Los dos centrales, Arias, y Puerta, capos. James hizo un muy buen juego hasta que se cansó, tiró a puerta y buscó sociedades. Camilo salvó un par con seguridad... en fin”.

Y cerró con: “Errores: no usar a Muñoz en un momento brillante, demorar más de 10 minutos la entrada de Quintero, no aprovechar mejor la banda derecha metiendo un alero - los hay en nómina - y no dosificar a Lucho, que se nota totalmente desgastado. Todo no puede ser perfecto, pero se jugó muy bien en muchos más minutos que en el partido anterior. Hay que llegar bien físicamente a la instancia en la que comenzará el verdadero mundial: octavos”.

Muy buen partido de la @FCFSeleccionCol .. de lo mejor en los últimos años.. serio, bien parado, ordenado y jugón.. el rival permitía jugar más por q daba espacio.. se propició un intercambio de golpes, ida y vuelta, oportunidades en ambos arcos y juego más abierto q los dos… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 28, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo viernes, 3 de julio, contra Ghana en el estadio Kansas City. Será válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, lo que implica que arranca la eliminación directa en esta cita orbital.

Colombia espera superar lo hecho en Brasil 2014, cuando llegó a cuartos de final y quedó eliminada ante el anfitrión. Esa es, hasta ahora, la mejor actuación cafetera en el torneo de selecciones más importante del mundo.