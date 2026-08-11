Ana Lucía Pineda confirma alianza con funerarias para atender gratis a víctimas del sismo

Tras la emergencia causada por el reciente movimiento telúrico que afectó a varias regiones del país, la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, entregó un balance sobre las acciones de articulación institucional y privada dirigidas a atender a las comunidades damnificadas. Entre las medidas informadas, destaca el despliegue de ayuda humanitaria inmediata y la puesta en marcha de un esquema de asistencia exequial gratuita para las familias que sufrieron la pérdida de seres queridos.

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Según lo expresado por la primera dama a través de un mensaje institucional, desde las primeras horas posteriores al evento sísmico se activó un trabajo conjunto con autoridades locales.

Pineda indicó que se ha sostenido conversaciones directas con alcaldes y gobernadores de los departamentos impactados, así como visitas a los Puntos de Mando Unificado (PMU), con el fin de consolidar el inventario de necesidades urgentes de la población.

Las ayudas que se están canalizando y movilizando hacia las distintas zonas afectadas corresponden a los requerimientos prioritarios identificados en el terreno. Entre los elementos de primera necesidad recopilados en la red de acopio se encuentran:

Víveres y aseo: Mercados y kits de aseo personal y de cocina.

Mercados y kits de aseo personal y de cocina. Alojamiento temporal: Kits para la noche que incluyen colchonetas y almohadas.

Kits para la noche que incluyen colchonetas y almohadas. Salud: Medicamentos e insumos para fortalecer la red hospitalaria y apoyar la labor de la Cruz Roja Colombiana.

De acuerdo con lo informado, los insumos recolectados están siendo despachados hacia albergues temporales bajo la coordinación de los enlaces designados por las alcaldías y gobernaciones localizadas en las zonas de desastre.

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Asistencia fúnebre sin costo para las víctimas

Uno de los puntos centrales del anuncio es la alianza lograda con el sector funerario del país. Con el liderazgo de los representantes del gremio Fernando Arango y Adolfo Reyes Gómez, diversas empresas del sector privado pusieron a disposición de la ciudadanía dos modalidades de atención totalmente gratuitas:

Acompañamiento y efectividad de pólizas: Orientación y gestión para hacer efectivos los seguros y planes exequiales vigentes ante las autoridades correspondientes y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cobertura total de costos: Asunción directa de los gastos de honras fúnebres para aquellas familias que no contaban con ningún tipo de cobertura o seguro exequial.

Las entidades del sector que han dispuesto su infraestructura para la atención de estas emergencias son Capillas de la Fe, con cobertura de atención focalizada en Manizales, Pereira y Cali; Funerales San Vicente, con presencia operativa en el departamento del Chocó, y Funerarias del Remanso.

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Líneas de atención nacional y regional

Para acceder a estos servicios o solicitar información sobre los esquemas de apoyo, se habilitaron los siguientes canales telefónicos directos:

Línea Nacional 24/7: 311 561 4854

311 561 4854 Cali: 314 213 8930 | 320 315 4976

314 213 8930 | 320 315 4976 Pereira y Manizales: 312 485 4440 | 322 908 1714

312 485 4440 | 322 908 1714 Quibdó y otros municipios: 321 816 5043

Finalmente, las autoridades reiteraron la invitación a la ciudadanía a continuar colaborando con las donaciones en especie en los puntos oficiales de acopio o mediante las cuentas bancarias institucionales publicadas en los canales oficiales.