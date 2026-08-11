Starlink anuncia internet satelital gratis a Colombia tras el devastador terremoto: así puede recibirlo

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto también dejó dificultades para mantener las comunicaciones en varias de las zonas afectadas. En medio de esta situación, Starlink anunció una medida temporal para facilitar el acceso a internet durante la atención de la emergencia.

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Starlink activó el beneficio para los afectados

La empresa dio a conocer la medida a través de sus canales oficiales y explicó que busca apoyar a las personas que enfrentan las consecuencias del terremoto.

“Para aquellos afectados por el devastador terremoto en Colombia, Starlink está proporcionando servicio gratuito hasta el 12 de septiembre para clientes nuevos y existentes”, señaló la compañía.

Además de ofrecer conectividad a los usuarios, Starlink indicó que está desplegando equipos: “También estamos desplegando Starlink para apoyar a las agencias de respuesta de emergencia y restablecer la conectividad en las zonas más afectadas”.

Starlink activó una ayuda especial para mantener conectadas a las zonas más afectadas. Foto: Getty Images

Quienes ya tienen Starlink no deben hacer ningún trámite

Las personas que actualmente cuentan con una suscripción activa no necesitan comunicarse con la compañía para acceder al beneficio.

Starlink explicó que el crédito correspondiente será aplicado directamente a las cuentas de los clientes, por lo que el servicio continuará disponible durante el periodo anunciado sin que sea necesario realizar una solicitud adicional.

La medida también contempla a quienes habían cancelado recientemente su suscripción. En estos casos, la empresa indicó que igualmente aplicará un crédito en la cuenta para que puedan reactivar el servicio y volver a conectarse.

¿Qué pasa con quienes todavía no son clientes?

Las personas que no tenían Starlink antes del terremoto también pueden acceder al beneficio, aunque deben cumplir un paso adicional.

La compañía explicó que los nuevos usuarios que se encuentren en las zonas afectadas deberán comprar un kit Starlink y después comunicarse con el servicio de asistencia para solicitar la activación del periodo gratuito hasta el 12 de septiembre.

Esto significa que el anuncio no corresponde a la entrega gratuita del equipo. El beneficio está relacionado con el servicio de internet para quienes cuentan con el dispositivo necesario para conectarse.

Starlink reemplazará los equipos afectados

La ayuda también contempla a los clientes cuyo equipo haya sufrido daños durante el terremoto.

Según informó la compañía, si un kit Starlink resultó afectado por la emergencia, el usuario puede comunicarse con el servicio de asistencia para solicitar un reemplazo gratuito.

La empresa no detalló públicamente un listado específico de municipios incluidos dentro de las zonas beneficiadas. Por ello, quienes tengan dudas sobre si su ubicación está contemplada pueden consultar directamente con el servicio de asistencia de Starlink.

La ayuda contempla a quienes perdieron o sufrieron daños en sus equipos Starlink. Foto: Getty Images

Una ayuda para recuperar la conectividad

El anuncio llega en un momento en el que las comunicaciones se han convertido en una de las prioridades de la emergencia. Las fallas en las redes tradicionales, la congestión de las llamadas y los daños en infraestructura han dificultado el contacto en algunos sectores.

Starlink también anunció que trabaja para apoyar a las agencias de respuesta y contribuir al restablecimiento de la conectividad en las zonas más afectadas.