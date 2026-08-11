Más de 24 horas después del intenso sismo que sacudió a Colombia el 10 de agosto, todavía persisten varias dudas sobre la actividad sísmica que ha seguido al movimiento principal. Una de ellas está relacionada con las réplicas, cuyo comportamiento es monitoreado de manera permanente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con la entidad, hasta las 6:30 p. m. del lunes se habían registrado 47 réplicas. No obstante, en su reporte más reciente, el SGC elevó la cifra a 86 movimientos posteriores al sismo principal, cinco de ellos con magnitudes superiores a 3.

Las réplicas son movimientos sísmicos de menor magnitud que se producen después de un sismo principal y suelen concentrarse en la misma zona donde ocurrió el evento inicial. Su aparición forma parte del proceso de ajuste de la corteza terrestre tras la liberación de energía generada por el terremoto.

Este tipo de actividad puede prolongarse durante días, semanas o incluso meses, aunque su frecuencia y magnitud suelen disminuir con el paso del tiempo. Por ello, el SGC mantiene un monitoreo constante para identificar nuevos movimientos y determinar cómo evoluciona la actividad sísmica en la zona afectada.

Por su parte, Julio Fierro, director general del SGC, hizo un llamado a la calma y recomendó consultar la información sobre el sismo únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y de organismos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En Colombia, día a día se dan los reportes de temblores o sismos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, recuerdan que la ciencia todavía no cuenta con un método que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo ni anticipar sus réplicas. Por ello, la entidad mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país, las 24 horas del día, los siete días de la semana, mediante una red de más de 200 estaciones. Con estos datos, genera y publica información sobre los movimientos telúricos registrados.

Asimismo, a través del formulario ‘Sismo sentido’, la ciudadanía puede reportar cómo percibió un movimiento telúrico. Esta información permite evaluar de manera rápida sus posibles efectos y contribuye a las investigaciones sobre la amenaza sísmica en Colombia.