Eclipse solar del 12 de agosto de 2026: hora y lugares desde donde podrá verse este poderoso fenómeno astronómico

Comienza la cuenta regresiva para que el mundo sea testigo de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años: el eclipse solar del 12 de agosto. El evento podrá observarse de forma total y parcial en diferentes regiones del hemisferio norte, lo que ha generado gran expectativa entre quienes esperan contemplar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol.

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De acuerdo con la NASA, la franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal. En estos territorios, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables, será posible observar cómo la Luna cubre por completo el disco solar durante unos minutos.

¿A qué hora es y dónde verlo?

El espectáculo no estará limitado a los lugares ubicados dentro de la trayectoria de totalidad. Millones de personas en otras zonas del hemisferio norte también podrán disfrutar del fenómeno, aunque en estos casos se tratará de un eclipse parcial, en el que la Luna ocultará solo una parte del Sol.

La apariencia del eclipse dependerá de la ubicación. Cuanto más cerca esté un territorio de la trayectoria central, mayor será la porción del disco solar que quedará cubierta.

En Europa continental y algunas zonas de África se vivirá uno de los momentos más llamativos del evento. En el extremo occidental de la trayectoria, el eclipse coincidirá con el atardecer, lo que permitirá contemplar una escena poco habitual: el Sol descendiendo sobre el horizonte mientras todavía permanece parcialmente oculto por la Luna.

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar recorrerá distintas regiones del hemisferio norte. Foto: Getty Images

El eclipse comenzará al amanecer en el norte de Rusia y podrá observarse durante la mañana en Alaska, Canadá y Estados Unidos. Posteriormente, llegará a Europa y África durante la tarde y la noche. En Estados Unidos y el sur de Canadá solo se cubrirá una pequeña parte del Sol, mientras que en Europa y el noroeste de África la Luna ocultará una porción mucho mayor.

La NASA transmitirá el fenómeno en directo a partir de la 1:15 p. m., hora del este, del 12 de agosto.

En las ciudades donde el eclipse pueda observarse, estos son algunos de los horarios de la fase de mayor cobertura:

León, España: 20:28

Reikiavik, Islandia: 17:48

Valencia, España: 20:32

Zaragoza, España: 20:29

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

Durante un eclipse solar parcial, es indispensable utilizar gafas especiales para eclipses o un visor solar que cumpla con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, incluso si son muy oscuras, no ofrecen la protección necesaria para mirar directamente al Sol.

Las gafas de sol comunes no ofrecen el nivel de protección necesario para mirar directamente al astro. Foto: AP

Tampoco se debe observar el fenómeno a través de cámaras, telescopios o binoculares sin un filtro solar adecuado. Estos dispositivos pueden concentrar la luz y provocar lesiones oculares graves. Los filtros diseñados para este propósito deben colocarse en la parte frontal del equipo.

Para quienes no cuenten con protección especializada, existe la posibilidad de observar el eclipse de manera indirecta mediante un proyector estenopeico, que permite proyectar la imagen del Sol sobre una superficie sin mirar directamente hacia él.

Otra alternativa sencilla consiste en observar las sombras proyectadas por los árboles. Los pequeños espacios entre sus hojas pueden funcionar como proyectores naturales y mostrar sobre el suelo o una pared las diferentes fases del eclipse.