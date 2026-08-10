Eclipse del 12 de agosto: la importante razón por la que los científicos estarán atentos al fenómeno

El próximo 12 de agosto ocurrirá un eclipse total de Sol que podrá apreciarse durante el atardecer en algunas regiones. Aunque se trata de un fenómeno astronómico llamativo, observarlo directamente sin la protección visual necesaria podría provocar daños permanentes en los ojos.

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En ese contexto, investigadores de la KU Leuven están utilizando simulaciones informáticas avanzadas y las últimas observaciones solares para predecir cómo se verá la corona durante la ocultación del Sol, durante el eclipse solar total que atravesará Groenlandia, Islandia, España y parte de Portugal, según informó la Agencia Espacial Europea (ESA).

Al comparar esas predicciones con la realidad, los científicos buscan mejorar los modelos utilizados para comprender el entorno magnético del Sol y pronosticar el clima espacial.

Simulación coronal de luz blanca sintética. Foto: Europa Press

Estos modelos son mucho más que predicciones visuales. Son reconstrucciones digitales del entorno magnético del Sol, el mismo entorno que determina el clima espacial y alimenta las tormentas solares en todo el Sistema Solar.

Al igual que los pronósticos meteorológicos terrestres, los pronósticos del clima espacial se basan en modelos informáticos para predecir las condiciones futuras.

Al combinar las observaciones más recientes con simulaciones avanzadas, los científicos pueden estimar cómo evoluciona el entorno magnético del Sol y evaluar la probabilidad de que la actividad solar afecte a la Tierra. “Mejores modelos conducen a mejores pronósticos”.

El eclipse actúa como una comprobación natural de la realidad. Al predecir la apariencia de la corona antes de la totalidad y comparar esas predicciones con lo que revela el eclipse, los científicos pueden evaluar con qué precisión sus modelos reproducen el entorno magnético tridimensional del Sol.

Esa tercera dimensión representa uno de los mayores desafíos en la predicción del clima espacial. Desde la Tierra, los científicos solo pueden observar un lado del Sol a la vez, lo que deja importantes lagunas en nuestra comprensión de su estructura magnética. Misiones futuras como Vigil pretenden ayudar a llenar esas lagunas observando el Sol desde una perspectiva diferente.

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Mientras tanto, las simulaciones por ordenador como estas son la mejor manera de interpretar las imágenes bidimensionales del Sol y transformarlas en interpretaciones totalmente tridimensionales.

En conjunto, estas observaciones y modelos ofrecen una visión más completa de la actividad solar que afecta a la Tierra, lo que ayuda a los científicos a mejorar los pronósticos del clima espacial y a emitir alertas más tempranas sobre tormentas solares potencialmente peligrosas.

Esto brinda a los operadores de satélites, astronautas y otros sistemas e infraestructuras críticos más tiempo para prepararse y mitigar los efectos del impacto.

*Con información de Europa Press.