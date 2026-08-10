Mensaje que circula por WhatsApp genera pánico tras fuerte terremoto en Colombia: Ideam aclara información sobre posibles réplicas

Tras el fuerte terremoto registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, que se sintió en diferentes regiones del país y dejó daños en zonas como Chocó, Cali y Pereira, el temor entre los ciudadanos ha aumentado ante la posibilidad de que se presenten réplicas.

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En medio de esta preocupación, a través de WhatsApp comenzaron a circular cadenas de mensajes que advertían sobre un supuesto nuevo temblor hacia las 9:15 a. m. Sin embargo, esta información es falsa y no corresponde a ningún reporte oficial.

Expertos hacen llamado a no hacer caso a falsas cadenas de WhatsApp que alertan sobre nuevas réplicas. Foto: Suministrada a SEMANA

Ante la difusión de estos contenidos, las autoridades hicieron un llamado a mantener la calma y evitar compartir mensajes cuya veracidad no haya sido comprobada. Los expertos recuerdan que los sismos y sus posibles réplicas no pueden predecirse con exactitud ni es posible establecer de antemano una hora específica en la que ocurrirán.

En ese sentido, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) aclaró que no ha emitido ninguna alerta ni comunicado relacionado con una posible réplica del movimiento telúrico registrado este lunes en el país.

La entidad aclaró que no había emitido ninguna alerta ni comunicado oficial relacionado con una posible réplica del terremoto. Foto: Adobe Stock

La entidad también señaló que no tiene facultades para predecir la ocurrencia de terremotos ni determinar cuándo podría presentarse uno. En Colombia, el monitoreo de la actividad sísmica está a cargo del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de realizar el seguimiento de estos fenómenos.

Por esta razón, las autoridades recomendaron a la ciudadanía no caer en cadenas de WhatsApp ni difundir información que no provenga de fuentes oficiales. Ante cualquier reporte sobre la actividad sísmica, lo más recomendable es consultar directamente los canales institucionales de las entidades competentes y evitar contribuir a la propagación de mensajes que puedan generar mayor incertidumbre o pánico.

WhatsApp se convirtió en el canal de difusión de una falsa alerta que genera pánico entre la ciudadanía, Foto: IDEAM

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de cadenas y mensajes con información falsa que puedan generar pánico.

El mandatario recordó que los sismos son fenómenos impredecibles y que, por el momento, no es posible determinar si se presentarán nuevas réplicas. Por ello, pidió a los ciudadanos no compartir información sin verificar su origen.

Gutiérrez también recomendó mantenerse informados a través de los canales y fuentes oficiales y, ante cualquier situación de emergencia, comunicarse de inmediato con la línea 123.

En medio de la incertidumbre, contar con información confiable y herramientas de prevención puede marcar la diferencia.

Una de esas herramientas son las alertas sísmicas disponibles en algunos teléfonos celulares. Estas funciones están diseñadas para advertir a los usuarios cuando se detecta un terremoto que podría generar movimiento en la zona donde se encuentran.

Cabe aclarar que las alertas sísmicas no predicen terremotos. Su función es detectar un movimiento telúrico una vez comienza y enviar una notificación a los dispositivos ubicados en las zonas que podrían experimentar sus efectos.