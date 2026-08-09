El detalle clave que debe revisar antes de instalar una cámara de seguridad en casa o podría salirle muy caro

La inseguridad ya no se limita al mundo digital. Los delincuentes también aprovechan cualquier oportunidad para ingresar a viviendas, negocios o establecimientos comerciales con el objetivo de cometer robos, una situación que ha llevado a muchas personas a reforzar las medidas de protección de sus propiedades.

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En ese contexto, las cámaras de seguridad se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para proteger tanto los bienes materiales como a quienes permanecen dentro de los inmuebles, entre ellos niños, adultos mayores y mascotas.

Estos dispositivos permiten monitorear la propiedad en tiempo real, funcionan como un elemento disuasorio frente a los delincuentes, registran evidencia útil en caso de un robo y ofrecen acceso remoto a las imágenes desde celulares, tablets o computadores.

Gracias a estas funciones, cada vez más personas optan por instalar sistemas de videovigilancia para aumentar la seguridad y prevenir delitos. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus beneficios es importante instalarlas correctamente y evitar errores que, además de afectar su funcionamiento, podrían generar problemas relacionados con la privacidad.

Según explicó RedesZone, una de las equivocaciones más frecuentes es orientar las cámaras hacia espacios privados o sensibles, como dormitorios, baños, pantallas de computador o teclados. En caso de que un tercero obtenga acceso no autorizado al sistema, esta información podría comprometer la privacidad de los usuarios.

Las cámaras de seguridad se han convertido en una de las principales herramientas para prevenir robos. Foto: Getty Images

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la ubicación del dispositivo. Muebles, adornos, persianas u otros objetos pueden bloquear parte del campo de visión y reducir su eficacia. Del mismo modo, instalar la cámara frente a una ventana con luz solar directa puede disminuir la calidad de las grabaciones y provocar falsas alertas por detección de movimiento.

También es fundamental mantener el equipo actualizado. Si el firmware no se instala en su versión más reciente, los ciberdelincuentes podrían aprovechar vulnerabilidades del sistema para acceder al dispositivo.

Antes de comprar una cámara de vigilancia también conviene conocer las diferencias entre los modelos para interiores y exteriores. Las cámaras diseñadas para exteriores cuentan con protección contra lluvia, polvo y temperaturas extremas, mientras que las de interiores están pensadas para ambientes cerrados y no requieren ese nivel de resistencia.

El campo de visión también cambia según el uso. Los equipos para interiores suelen cubrir espacios más reducidos, como una habitación o la entrada, mientras que los modelos para exteriores ofrecen un ángulo más amplio para vigilar jardines, patios, parqueaderos o accesos principales.

Una mala instalación puede reducir la efectividad de las cámaras. Foto: Getty Images

La visión nocturna es otro factor que marca la diferencia. Las cámaras para exteriores suelen tener un mayor alcance y, en algunos casos, ofrecen imágenes a color incluso en condiciones de poca luz, lo que facilita detectar movimientos a mayor distancia. En contraste, las de interiores están diseñadas para monitorear áreas más pequeñas dentro de la casa.

Elegir el modelo adecuado no solo permite optimizar la inversión, sino también contar con un sistema de vigilancia que responda a las necesidades específicas de cada espacio y ofrezca una protección más efectiva.