Fuad Char da la cara y habla de la crisis del Junior: citó a Luis Muriel y notificó a Sebastián Viera

Junior de Barranquilla se hunde en la crisis de resultados que lo tiene prácticamente eliminado en la Liga Betplay. El club barranquillero no la pasa bien y el tiempo al técnico uruguayo Sebastián Viera en la dirección técnica se le está acabando. El máximo accionista del club, Fuad Char Abdala, no entiende qué es lo que está pasando.

Técnico que suena para Junior llegó a Barranquilla: opinó sobre la crisis de resultados

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En un evento en Barranquilla, organizado por la Cámara de Comercio, Fuad Char fue consultado por la situación que vive el Junior de Barranquilla, que avanza por la parte baja de la tabla de posiciones y no se ve con posibilidades para estar en cuadrangulares semifinales.

El empate 1-1 con el Deportivo Perea por la cuarta fecha de la Liga Betplay prácticamente lo sentenció y condicionó mucho más sus aspiraciones. Fuad Char considera que es tiempo para pensar en el próximo año y le notificó a Sebastián Viera, pues los directivos esperan el umbral de 18 puntos para terminar algo más tranquilos el semestre.

Asimismo, el exsenador confesó que le cuesta entender y no entiende la seguidilla de malos resultados. Habló de Luis Fernando Muriel y dejó claro que hay buenos futbolistas y que la campaña podría ser mejor.

Palabras de Fuad Char

“Muy preocupado. La verdad, no alcanzamos a entender qué está pasando ahí”, contestó por la mala situación del equipo. “Hay buenos jugadores. Ojalá puedan conseguir los 18 puntos. Así quedaremos más contentos”, es lo que espera Char apenas finalice el campeonato.

‼️ “NO ALCANZAMOS A ENTENDER QUÉ ESTÁ PASANDO.” “Muriel ha errado 3 penales en 3 partidos seguidos. ESTAMOS MUY PREOCUPADOS.” ❌😬 🗣️ Las palabras de Fuad Char sobre el presente de Junior. https://t.co/IjA8IfKuSF — Toque Sports (@ToqueSports) October 15, 2026

“Trataré de hablar con el equipo, con los jugadores, para decirles que nuestra gente está sufriendo mucho”, puntualizó Fuad Char, que priorizará la interna del equipo para intentar mejorar los resultados.

“Muriel ha errado tres penales en tres partidos. Estamos muy preocupados, pensando ya en el futuro”, agregó Fuad.

Los hinchas desesperan

Este jueves, 15 de octubre, hinchas identificados con prendas de Junior vandalizaron la fachada de la sede deportiva Adelita de Char y pintaron los carros de los jugadores con mensajes alusivos a la crisis de resultados.

El conjunto rojiblanco es el vigente bicampeón del fútbol colombiano y tiene un cupo asegurado en la Copa Libertadores 2027. Aunque los resultados no se han conseguido bajo las órdenes de Sebastián Viera, el club ya está trabajando internamente para el próximo año.

El mismo Char, ante la complicada situación, ya prefiere pensar en el otro semestre, donde el Junior espera no tener una mala presentación.