Junior de Barranquilla a través de sus redes sociales oficiales permanece en silencio, pero miembros importantes de su directiva como Fuad Char hacen pronunciamientos importantes de cara al 2027.

El miembro del equipo y máximo accionista en las últimas horas fue captado por varios medios de la ciudad a la salida de una reunión en un hotel donde se abordaron detalles de la confección de la nómina para el año próximo.

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La primera decisión que no ha sido oficializada pero ya fue confirmada con la llegada entrenador a la capital del Atlántico, es la incorporación de Jorge Bava como reemplazo de Sebastián Viera como DT.

Después de eso, el tema más importante a abordar es el de los fichajes. Char en su respuesta pidió un par de horas más para entregar una información precisa.

“Mañana o pasado mañana puedo tener información de los refuerzos que estamos trabajando, pero hoy todavía no tengo muchas cosas que decirles”, refirió el pasado jueves acerca de dicho tema.

Fuad Char sobre los posibles refuerzos y la llegada de Bava. ¿Qué dijo ? #CamerinoDeportes https://t.co/xhQC5BaXYR — Camerino Deportes (@CamerinoJunior) November 20, 2026

Adicional a esto, también precisó sobre la fecha del regreso a prácticas del equipo. Dicho día será clave para saber también más de la conformación del rojiblanco con miras al 2027.

“Lo más rápido que podamos. Tenemos programado convocar al equipo para comenzar a trabajar el 26 de este mes. Ese es el momento para prepararnos”, analizó.

Para terminar dio su veredicto sobre Bava, quien ya había estado en Colombia y tuvo un éxito con Independiente Santa Fe siendo campeón del primer semestre de 2025.

“Estuvimos revisando varias posibilidades y terminamos optando por Jorge Bava. Nos va a dar tiempo, porque todavía no estamos completos”, refirió de la decisión que tomaron.

Se aproxima purga en Junior

Un listado de hasta cinco jugadores se iría de Junior de Barranquilla para 2027.

Jorge Bava como nuevo DT del rojiblanco tendrá mucho que ver en dichas decisiones. Sin embargo, el medio Diario Deportes apuntó a un quintento de futbolistas a los que les buscarían su salida en los próximos días.

Jorge Bava será oficializado por Junior de Barranquilla en el cargo de DT. Foto: Cristian Bayona

Jean Pestaña (defensor central)

Daniel Rivera (defensor central)

Guillermo Celis (mediocampista)

Jannenson Sarmiento (mediocampista)

Cristian Barrios (extremo)

De uno de los mencionados se supo en las últimas horas que cuenta con el interés de Millonarios para ser fichado.

Se hace referencia al bogotano, Daniel Rivera. Este que supo ser bicampeón con el onceno barranquillero sería del gusto de Alberto Gamero para contar con él de cara al próximo semestre.

Junior de Barranquilla habría ofrecido uno de sus jugadores a Millonarios Foto: Colprensa

También se habla de incorporaciones para los tiburones, siendo Bryan Rovira de quien se hace referencia. Este volante de 29 años con paso por Atlético Nacional y vinculado en la actualidad con Deportes Tolima “está cerca” de Junior, según el periodista Mariano Olsen.

En los próximos días cuando Bava se establezca completamente en Barranquilla se sabrá cómo procederá Junior para definir salidas y posibles llegadas.

“Vamos a trabajar. Por eso queríamos venir cuanto antes”, le respondió el uruguayo a Caracol Radio a su arribo al aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz durante la tarde del pasado jueves.