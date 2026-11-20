Kevin Parra es de los jugadores de Atlético Nacional más criticados en el último tiempo.

Sus errores deportivos y también sus salidas en falso en redes sociales, han generado que sea uno de los señalados del plantel verdolaga de cara al 2027.

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El aporte del extremo en cancha no es abundante; tener a otros con mayor experiencia y mejor ritmo ha generado que se difícil para Parra destacarse.

En las últimas semanas ante Once Caldas volvió al gol en el marco de la fecha 19. Esa anotación mermó en cierta medida los ataques, pero aún así no se ve clara su continuidad en Nacional para la disputa de la Copa Libertadores del año próximo.

Parra llama la atención en Brasil

A Lucas González como entrenador de Atlético Nacional le corresponderá depurar la nómina una vez acabe la disputa de Liga BetPlay 2026-II.

Algunas salidas seguro se darán en el equipo, a la par de que llegarán otros para fortalecer el grupo en busca de ser protagonistas en el ámbito internacional en 2027.

Una de las posibilidades que se presentan en las últimas horas relacionan al criticado Kevin Parra. Según lo manifestado por el periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports: “El jugador es observado por dos equipos del Brasileirao...”.

El interés ya se habría formalizado en llamadas desde el entorno de los clubes brasileños para conocer las condiciones del verde por Parra: “Cruzeiro y Corinthians ya preguntaron por el extremo de Atlético Nacional”.

Habrá que ver cómo se desarolla dicho rumor y ver si a Parra le llega la oportunidad de ir a alguno de los dos históricos de Brasil. En Cruzeiro tendría la compañía de otro colombiano como lo es Néiser Villarreal, quien está radicado allí ya hace un par de semestres.

Un 2026 de contrastes

El extremo antioqueño, de 23 años, disputó 29 partidos con el cuadro verdolaga en la Liga BetPlay, acumuló 1.880 minutos, marcó cuatro goles y entregó siete asistencias, para un total de 11 participaciones directas en anotaciones.

El futbolista, que se desempeña principalmente por la banda izquierda, también pasó por Internacional de Bogotá durante el primer semestre, equipo con el que sumó 21 encuentros, tres goles y seis asistencias en el campeonato colombiano.

Tras regresar a Nacional a mediados de año, Parra buscó ganarse un espacio en la nómina, alternando titularidades y apariciones desde el banco.

De cara a las finales de Liga, que comienzan este viernes, la participación de Parra podría disminuir, pues Atlético Nacional ya cuenta con su nómina completa tras el regreso de varios jugadores que estuvieron cedidos a las diferentes categorías de la Selección Colombia.

Otra vez vs. Once Caldas

Durante la presente semana Nacional vivió el primer fracaso del segundo semestre del año en curso. En el Atanasio Girardot de Medellín se fue eliminado de la Copa BetPlay en semifinales a través de la tanda de tiros desde el punto penal.

Once Caldas celebrando el paso a la final de la Copa BetPlay, tras vencer a Atlético Nacional. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Ahora deberá centrar todas sus fuerzas en la Liga donde es obligado por su afición a conquistar la estrella.

El partido de la fecha 1 será este próximo domingo, 22 de noviembre vs. Once Caldas en el estadio Palogrande.