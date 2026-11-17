Atlético Nacional y Once Caldas jugaron por las semifinales de la Copa Betplay y tendrán que volverse a ver en los cuadrangulares de la Liga. El club blanco llegó a esta instancia sin favoritismos y el verdolaga ocupaba todos esos espacios de favorito. La serie comenzó en el Palogrande de Manizales y cerró en el Atanasio Girardot de Medellín.

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En la ida, el partido finalizó 1-1 y todo quedaba listo para definirse en Medellín, donde Atlético Nacional fue local, ganaba 2-0 y hasta el marcador parecía muy cómodo, pero Once Caldas aceleró y pudo empatar para colocar muchos apuros en el favorito a ser finalista.

Cabe recordar que Atlético Nacional es gran dominador en esta competencia, pues suma ocho títulos de Copa Colombia y es el máximo campeón en este certamen, además siendo invicto en las finales que ha disputado (8). Once Caldas despierta del sueño y se encuentra que dio un durísimo golpe a la historia con esta clasificación a la final.

El primer gol fue obra de Elías Cabrera tras un pase filtrado de Alfredo Morelos. El volante argentino definió con gran clase en un marcador que parecía encaminado para su equipo.

James Rodríguez, en la segunda parte, anotó su segundo gol con la camiseta de Nacional, pero luego Once Caldas empató con Michael Barrios y Juan Pablo Nieto para el 2-2 definitivo y el 3-3 en el marcador global. Esto forzó los penaltis, donde Franco Armani no pudo detener la furia del rival.

James Rodríguez ha sorprendido dentro y fuera de la cancha Foto: Getty Images

Nicolás Rodríguez falló su cobro y ahí comenzó el debacle de Nacional. Luego el turno fue para Jorman Campuzano en una magistral atajada de Joan Parra a mano cambiada. Armani atajó solamente un cobro y al final el marcador fue 4-3 en la tanda para firmar el primer fracaso de James con la camiseta verdolaga.

Lucas González queda condicionado

Con esta eliminación, el técnico Lucas González queda bastante condicionado en el cargo en Atlético Nacional y las críticas no se hacen esperar. El joven entrenador sufre un golpazo en su proceso deportivo y lo único que lo mantendría como DT es ser campeón de la Liga Betplay.

Lucas González, técnico de Nacional. Foto: Youtube

En lo que tiene que ver con James, la sensación no es la mejor, pues más allá de ser un torneo inferior a la Liga, es una competición que Nacional domina a placer y siempre está obligado. Verdes y blancos se volverán a encontrar en el grupo A de los cuadrangulares.