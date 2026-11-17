La Selección Colombia sufre un duro momento tras la lesión del volante Gustavo Puerta, quien fue titular en el partido contra Chile en el Monumental de Santiago, el último del año para la Tricolor en medio de un 2026 que tuvo Copa del Mundo. El jugador vallecaucano seguía escalando en medio del grupo de Néstor Lorenzo y ganaba puntos en el recambio generacional.

Penal fallado por Luis Javier Suárez se gritó en Chile: zozobra goleadora en Selección Colombia

Lesión en Selección Colombia: joya de Lorenzo sufrió carga muscular en plena fecha Fifa

El partido, hasta el entretiempo, iba 0-0 y la opción más clara de gol fue un penalti a favor de la Selección Colombia que falló Luis Javier Suárez. Por otra parte, la preocupación pasa por la durísima lesión que padeció Gustavo Puerta sobre el minuto 42 del amistoso.

El volante del Olympiacos de Grecia resbaló cuando asistía a una marca con un jugador chileno, la fuerza ganó y el jugador cayó mal al césped y su rodilla tuvo un pésimo momento. Las lágrimas no se hicieron esperar y el dolor iba en aumento.

El primer reporte médico indica que su extremidad izquierda se vio comprometida y tuvo que ser trasladado de urgencia al centro médico más cercano. Sus lágrimas no dan buenas pistas y se esperan más reportes antes de su viaje a Atenas para seguir la competencia en el fútbol griego o respectiva recuperación, dependiendo del parte médico oficial.

🚨🇨🇴 ¡SE ENCIENDEN LAS ALARMAS EN COLOMBIA! GUSTAVO PUERTA ROMPIÓ EN LLANTO. #futbol2026 #seleccioncolombia https://t.co/rlC3amYBfp — Gol Caracol (@GolCaracol) November 17, 2026

El departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol siguen analizando la situación de Gustavo Puerta, a la espera del dictamen médicos que dará el paso a seguir con el jugador de La Victoria, Valle del Cauca.

Más lesiones en la Selección Colombia

Por si fuera poco, antes de comenzar el partido en el Monumental, el volante Yaser Asprilla reportó una lesión muscular y quedó fuera en el grupo de jugadores de Néstor Lorenzo.

Concretamente, Yaser Asprilla sufrió una carga muscular y por eso no jugó de arranque contra Chile. Así lo confirmó el cuerpo técnico de la Selección Colombia previo al encuentro.

“El cuerpo médico me dice que no es nada grave, que es solo un tema de prevención, y que es una carga muscular que sintió Yaser Asprilla”, reveló la periodista Marcela Monsalve de Gol Caracol.

Además de Yaser y Puerta, Dávinson Sánchez se suma al grupo de lesionados. El central sufrió un golpe, intentó seguir en el Monumental, pero pidió el cambio y en su lugar ingresó Jhon Lucumí de la Juventus.

Con este partido, Colombia cierra el año 2026 y se va preparando para la competencia oficial en Eliminatorias en el 2027.