Las placas son uno de los elementos de identificación más importantes de un vehículo, pues permiten reconocerlo y verificar su información ante las autoridades. Aun así, pueden perderse, ser robadas o dañarse con el paso del tiempo, situaciones que obligan a los propietarios a solicitar un duplicado para continuar circulando legalmente.

Según el Ministerio de Transporte, cuando se presenta la pérdida o el robo de una placa, el duplicado debe conservar el mismo número asignado al vehículo. Este procedimiento debe hacerse ante el organismo de tránsito donde está matriculado el carro o moto involucrados.

Requisitos necesarios

La regulación nacional establece una serie de condiciones para realizar este trámite. Entre ellas se encuentran:

Estar inscrito en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito).

(Registro Único Nacional de Tránsito). Presentar el formulario de solicitud del trámite debidamente diligenciado.

debidamente diligenciado. Tener e l SOAT vigente y registrado también en el RUNT.

Estar a paz y salvo con todo lo relacionado a multas de tránsito.

Pagar los derechos correspondientes al trámite ante las entidades autorizadas.

Si la solicitud se realiza por daño, el propietario debe entregar las placas dañadas al momento de recibir los duplicados. Si el trámite lo adelanta un tercero, deberá acreditar la autorización correspondiente.

Es importante saber que los organismos de tránsito pueden establecer instrucciones operativas y tarifas específicas, por lo que se recomienda consultar sus canales oficiales antes de iniciar el procedimiento.

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El Ministerio de Transporte tiene disponible la expedición de un permiso provisional de tránsito cuando la placa se pierde, es hurtada o presenta deterioro. Este documento tiene una vigencia de 30 días y puede renovarse por un término igual, mientras se completa la expedición del duplicado.

De esta manera, el conductor puede movilizarse durante el periodo autorizado sin que tenga que esperar necesariamente a recibir la nueva placa. Sin embargo, debe portar el permiso y respetar sus condiciones de vigencia.

Costo del duplicado

El valor depende del organismo de tránsito donde esté matriculado el vehículo. Por ejemplo, en Bogotá, la Ventanilla Única de Servicios publica las siguientes tarifas para 2026:

Una placa para carro: $258,200.

Dos placas para carro: $429,100.

Una placa para motocicleta: $161,300.

Estas tarifas corresponden a los trámites realizados en Bogotá y no deben tomarse como valores nacionales. Los propietarios de vehículos matriculados en otras ciudades deben consultar los costos directamente con su organismo de tránsito.

Cabe agregar que antes de hacer cualquier tipo de pago, es recomendable verificar los requisitos, documentos, tarifas y tiempos de entrega en los canales oficiales de la autoridad correspondiente.