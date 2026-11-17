Quienes utilizan con frecuencia la vía Bogotá-Villavicencio deben tener en cuenta una actualización en el valor de los peajes.

Desde el lunes 16 de noviembre comenzaron a regir nuevas tarifas especiales diferenciales para los residentes que cuentan con este beneficio en cuatro estaciones del corredor.

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Así quedaron las tarifas diferenciales

De acuerdo con la información publicada por Coviandina, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), los nuevos valores se aplican en los peajes Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Las tarifas varían según la categoría del vehículo y la estación de peaje. Estos son los valores que comenzaron a cobrarse:

Ajuste anual en el valor de las Tarifas Especiales Diferenciales en las estaciones de peaje del corredor vial Bogotá – Villavicencio. Foto: Imagen Coviandina

En Boquerón I y II, los valores diferenciales oscilan entre $800 y $18.900, dependiendo de la categoría.

En Naranjal, todas las categorías contempladas en el esquema tienen una tarifa de $1.000, mientras que en Pipiral el valor es de $5.700 para las tres categorías habilitadas.

La modificación responde a la actualización anual establecida en las resoluciones que dieron origen al beneficio de tarifa especial diferencial.

Según explicó Coviandina, el cálculo tiene en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hasta octubre de 2026. Sin embargo, la base de comparación cambia dependiendo de la estación:

Boquerón I y II: se toma como referencia el IPC de junio de 2004.

se toma como referencia el IPC de junio de 2004. Naranjal: se utiliza el IPC de diciembre de 1998.

se utiliza el IPC de diciembre de 1998. Pipiral: se compara con el IPC de abril de 2015.

La medida está dirigida a las comunidades vecinas de estas estaciones que cumplen los requisitos establecidos por el Gobierno nacional para acceder al descuento.

Imagen peaje vía Bogotá Villavicencio. Foto: Foto redes sociales API

Requisitos para conservar el beneficio

Coviandina también recordó a los usuarios que cuentan con la tarifa diferencial que deben cumplir con un mínimo de cuatro pasos por sentido, para completar ocho pasos en total.

Además, el dispositivo asignado para acceder al beneficio debe utilizarse exclusivamente en el vehículo registrado.

En caso de venderlo, el propietario debe informar a la concesionaria y hacer entrega del dispositivo.

Es importante precisar que esta actualización no representa un incremento general para todos los conductores que transitan por la vía al Llano.

Los nuevos valores corresponden únicamente al esquema de tarifas especiales diferenciales; las tarifas generales de los demás usuarios no fueron modificadas por este ajuste.