Un nuevo hecho de violencia conmociona a Cartagena. Alex Miguel Guzmán Díaz, creador de contenido conocido en redes sociales como La Dueña de la Noche, murió después de recibir varias heridas con armas cortopunzantes durante un ataque ocurrido en el barrio Olaya Herrera.

La agresión quedó registrada en un video que ahora circula en redes sociales.

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Los hechos se registraron cerca de las 10:00 de la noche del domingo 15 de noviembre, en la calle de El Tancón, sector Rafael Núñez, del barrio Olaya Herrera.

En las imágenes que se difundieron posteriormente se observa a Guzmán Díaz, de 28 años, vestido con un suéter rojo y una bermuda negra, mientras varias personas lo rodean y lo agreden.

En medio del episodio, el joven tropieza con una motocicleta estacionada y cae al suelo, momento en el que recibe nuevas heridas.

La grabación también muestra a una mujer que lanza una botella durante el enfrentamiento y a algunas personas que intentan intervenir para detener la agresión.

El joven sufrió lesiones en el abdomen, la espalda y los brazos.

Inicialmente, fue trasladado en una motocicleta a un centro asistencial y después remitido en ambulancia al Hospital Universitario del Caribe, donde falleció durante la madrugada del lunes 16 de noviembre.

Según la información entregada por su familia, presentó dos paros respiratorios mientras era preparado para una intervención quirúrgica.

Imagen del momento en el que una mujer agrede con una botella al influencer. Foto: Redes sociales- API

Su padre revela por qué comenzó la agresión

Uno de los detalles que se conoció después del crimen fue el relato de Fernán Guzmán, padre de la víctima, quien habló con el periódico El Universal y entregó una versión sobre las circunstancias que habrían desencadenado el ataque.

De acuerdo con su testimonio, su hijo habría intervenido para defender a un amigo que iba a ser agredido por un problema anterior.

“Fueron unas 10 personas las que agredieron a mi hijo, entre ellas varias mujeres”, aseguró el hombre, según recogió Infobae.

El padre explicó que Alex había llegado al sector por invitación de su compañero, quien tenía familiares en esa zona de Cartagena. Según su versión, ninguno de los dos conocía a quienes terminaron atacándolos.

“Era al amigo de mi hijo al que le iban a dar por un viejo problema, pero mi hijo se metió a defenderlo y por eso terminaron asesinándolo”, relató.

El familiar también indicó que el amigo de Alex resultó lesionado, aunque sus heridas habrían sido leves. Asimismo, señaló que su hijo recibió tres heridas que consideró mortales: dos en el pecho y otra en una pierna.

La Policía Metropolitana de Cartagena informó que el homicidio está bajo investigación.

En su reporte preliminar, la institución señaló que la víctima se encontró en vía pública con dos particulares que lo habrían agredido con armas cortopunzantes.

Por su parte, el padre de Alex afirmó que una de las presuntas implicadas estaría detenida. Sin embargo, hasta la publicación de los primeros reportes, la Policía Metropolitana no había confirmado capturas relacionadas con este homicidio.

El material audiovisual que circuló en redes sociales podría resultar clave para esclarecer lo sucedido, establecer la participación de cada una de las personas involucradas y determinar el motivo del ataque.

Alex Miguel Guzmán Díaz tenía 28 años, vivía con sus padres en el barrio El Educador y era el tercero de cinco hermanos. En redes sociales era conocido como ‘Alex Pérez’, ‘Alexa Pérez’ y ‘La Dueña de la Noche’.

Además de dedicarse a la venta de ropa y accesorios, administraba una página de Facebook en la que compartía publicaciones de servicio social y solicitudes de ayuda para la comunidad.