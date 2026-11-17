El Gobierno Nacional del presidente Abelardo De La Espriella cumplió el pasado 15 de noviembre sus primeros 100 días de gestión en la Casa de Nariño.

En los 100 días de De La Espriella, el MinTransporte destrabó obras, frenó abusos fotomultas y alistó millonaria inversión

Durante la fecha, distintas entidades de la administración, entre ellas el Ministerio de Transporte, compartieron un balance sobre las principales acciones que han llevado a cabo durante este periodo.

La Ministra de Transporte, Elsa Noguera, afirmó que el país ha tenido múltiples avances positivos en el sector de movilidad, entre ellos poner freno al abuso de las fotodetecciones, proponer un nuevo sistema a documentos como la licencia de conducción e iniciar la construcción de la reforma al Código Nacional de Tránsito.

“Esa ha sido nuestra prioridad estos primeros 100 días: salvar vidas, evitar abusos y cuidar el bolsillo de la gente”, comentó la ministra.

Los avances que informa el Gobierno Nacional durante sus primeros 100 días

El Ministerio de Transporte comenta el desarrollo que se ha visto en el sector durante los primeros 100 días en el Gobierno De La Espriella.

Uno de los puntos más destacados que comparte la entidad ha sido la reforma del Código Nacional de Tránsito, comenzando con una construcción colectiva en la que más de 800 personas participaron en encuentros programados en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín.

Dentro de estos espacios, cientos de actores viales, organizaciones, compañías y gremios expresaron sobre las problemáticas que consideran se viven en el país y las posibles soluciones que puede aplicar el Gobierno Nacional.

Alrededor de 20.000 propuestas recibió MinTransporte, provenientes de un total de 26 departamentos del país en el aplicativo web. A través de la iniciativa, el Gobierno Nacional busca establecer una reglamentación que sea más justa para los usuarios, que proteja la vida y no castigue de forma injusta el bolsillo de la gente.

El Gobierno Nacional avanza en la construcción de una reforma al Código Nacional de Tránsito con propuestas de ciudadanos, gremios y actores viales. Foto: Getty Images y SEMANA - Juan Carlos Sierra

Otro punto notable ha sido la expedición de la circular con medidas para detener a los denominados carros cazafotomultas. El Ministerio de Transporte reafirma que estos vehículos se encuentran prohibidos y que todo control de velocidad requiere de una señalización y de un agente de tránsito presente.

“Los ‘carros cazafotomultas’ están prohibidos y las normas se deben cumplir. Desde el Ministerio de Transporte estamos atendiendo las denuncias ciudadanas y no vamos a permitir que se desconozcan las reglas que protegen a los conductores”, afirmó Noguera.

El Gobierno Nacional también avanza en otros proyectos que buscan implementar distintos cambios en el sector, entre ellos el regreso del traspaso a personas indeterminadas y la propuesta de una licencia de conducción por puntos.