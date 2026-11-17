La selección brasileña no tuvo piedad de la débil Singapur, a la que arrolló por 7-0 este martes en un amistoso disputado en el Estadio Nacional de la ciudad-estado asiática y que supuso el último partido del año de la pentacampeona del mundo.

Ante el rival más débil al que se midió desde 1998, Brasil hizo pagar a Singapur los platos rotos por la derrota el sábado en el mismo escenario contra Japón (3-2) que provocó duras críticas al equipo y al técnico Carlo Ancelotti.

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Sin la presencia en el banquillo del técnico Carlo Ancelotti, expulsado en el amistoso contra Japón, ni de Raphinha, quien también vio la roja contra los nipones, el partido quedó solventado en los primeros 20 minutos.

Vinícius Junior, quien había marcado dos golazos contra Japón, sentenció el encuentro antes de la media hora con tres tantos (9′, 15′ y 21′).

Fue la primera vez que el jugador del Real Madrid marca tres goles con su selección.

EL HAT TRICK COMPLETO DE VINICIUS JR EN 20 MINUTOS CON BRASIL! OFICIALMENTE, HA VUELTO 😍🕺🏻 https://t.co/abYdYIUq7Y — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 17, 2026

Endrick, actuando de 9 en lugar de Raphinha, dejó su tanto con un disparo raso desde fuera del área en el minuto 31, que supuso el 4-0.

Estêvão (51′), el propio Rayan (65′) y Allan (74′), en su debut con la canarinha, completaron la goleada en la segunda parte, en un partido en el que nuevamente muchos jóvenes tuvieron minutos.

Paraguay vuelve a la pelota parada como mejor arma

Paraguay venció 2-1 a Japón este martes en su último amistoso del año, disputado en el estadio nacional de Singapur, donde hiló cuatro victorias consecutivas.

La Albirroja anotó a través de Juan Cáceres (2′) y el capitán Gustavo Gómez (39′), mientras que los nipones descontaron en la recta final por intermedio de Sho Fukuda (85′).

El conjunto de Gustavo Alfaro soportó el asedio nipón, que monopolizó las jugadas con una tenencia del balón del 70 % hasta el final del encuentro.

E a beleza de gol de Juan Cáceres no comecinho de Japão x Paraguai? https://t.co/ls1nexCavB — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) November 17, 2026

La selección sudamericana cerró con victoria el 2026, año en el que regresó a un Mundial tras una ausencia de 16 años.

Paraguay dispuso de su once de gala ante Japón, otra selección participante en Norteamérica 2026 y que venía de vencer 3-2 al Brasil de Carlo Ancelotti el sábado en Singapur.

Las dos grandes figuras paraguayas, Julio Enciso y Miguel Almirón, regresaron a la titularidad luego de ser suplentes en la victoria 4-1 contra Singapur la semana pasada.

Ambos salieron en el epílogo del juego, justo después de que Sho Fukuda acortara distancias para los Samuráis Azules.

Con la victoria al término de su gira asiática, la Albirroja encadenó cuatro victorias consecutivas desde que fue eliminada por Francia en octavos de final de la Copa del Mundo.

En la pasada fecha FIFA, entre septiembre y octubre, derrotó a Bolivia (2-0) y Colombia (1-0), y el viernes goleó al combinado singapurense.

*Con información de la AFP.