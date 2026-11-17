Jesús Owono, arquero del FC Andorra, fue castigado con 12 partidos de sanción por la jugada que le costó la vida a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, el pasado 3 de noviembre.

Máxima sanción para Jesús Owono: RFEF hizo oficial castigo por acción que le costó la vida a Jesús de Miguel

Aunque la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aplicó la máxima sanción contemplada para este tipo de casos, ha recibido críticas por parte de la prensa, hinchas e incluso los clubes implicados en la tragedia.

Para Gerard Piqué, accionista mayoritario del FC Andorra, imponer el castigo más severo puso a Owono “en una situación que no es justa”.

La sanción pone al portero “en una situación que no se merece, porque él no es el culpable de que todo esto haya pasado”, dijo el ex defensa del Barcelona y la selección española en un video publicado la noche del lunes en Tik Tok.

Los argumentos de Piqué

Piqué considera que la sanción “tiene que ser por la acción, no por las consecuencias”, al comparar la tragedia de Tenerife con otra jugada similar que tuvo un saldo menos trágico y una sanción inferior.

Fuentes de la Policía de España informaron que se abrió una investigación sobre lo ocurrido bajo supervisión judicial, siguiendo un procedimiento estándar utilizado en casos de muertes no naturales.

Owono, de 25 años, ha dicho que está atravesando “los días más difíciles” de su vida.

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Piqué señaló que el guardameta africano necesitará “más de doce partidos para poder estar disponible y poder competir” y resaltó la gran conmoción que el incidente provocó en el mundo del fútbol. Además. lamentó que no haya sanción que devuelva la vida del futbolista fallecido.

“Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos ¿porqué ha sucedido? Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente", insistió.

Jesús Owono, arquero del FC Andorra de la segunda división de España Foto: NurPhoto via Getty Images

Sanción máxima a Jesús Owono

Jesús Owono fue expulsado en un partido de Tenerife vs. Andorra por la segunda división de España el 2 de noviembre, tras salir corriendo hacia el centro del campo y chocar con Jesús De Miguel al intentar despejar un balón aéreo.

Debido al choque, De Miguel, de 30 años, fue ingresado en terapia intensiva en un centro de salud y murió al día siguiente.

El órgano disciplinario de la Federación Española suspendió 12 partidos al guardameta. El fallo destaca que el acta arbitral hizo constar que Owono fue expulsado por “impactar bruscamente” a De Miguel y que “la propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción”.

Owono lamentó los hechos en un comunicado emitido por su club y, según la prensa española, pidió tener un encuentro con la familia del jugador fallecido para expresar sus disculpas.

*Con información de la AFP.