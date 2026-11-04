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Jesús Owono se pronunció por la muerte de Jesús de Miguel: FC Andorra publicó sus palabras

El arquero que es señalado emitió su primera comunicación luego de la muerte de su colega en España.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

4 de noviembre de 2026 a las 11:25 a. m.
Jesús Owono, arquero del FC Andorra que chocó con Jesús de Miguel, fallecido
Jesús Owono, arquero del FC Andorra que chocó con Jesús de Miguel, fallecido Foto: Getty Images / Tenerife oficial

Oficialmente, Jesús Owono, arquero del FC Andorra al que se le señala por la muerte de Jesús de Miguel se ha pronunciado en las últimas horas.

Después de conocerse del fallecimiento de su colega el golero no había emitido comunicación alguna y su equipo lo arropó para dar las primeras palabras este miércoles, 4 de noviembre.

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“Días más difíciles de mi vida”

A través de un comunicado oficial encabezado por una mensaje institucional del club, estos le dieron introducción a las palabras del arquero ecuatoguineano.

“El FC Andorra continúa profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel. En estos momentos tan difíciles, nuestro jugador Jesús Owono quiere compartir personalmente unas palabras”, anticiparon sobre el primer mensaje público del golero.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, empezó diciendo Owono.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, sobre los sentimientos que le ha generado el deceso de su colega de profesión.

Presto a servir en caso de que la ley lo cite para determinar el grado de responsabilidad en la muerte de De Miguel, Owono se comprometió una vez esté en condiciones para hacerlo.

Jesus Owono plays during the match between RCD Espanyol and Deportivo Alaves in week 5 of LaLiga EA Sports at the RCDE Stadium in Barcelona, Spain, on September 14, 2024. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto) (Photo by Urbanandsport / NurPhoto via AFP)
Jesús Owono, arquero de FC Andorra y Guinea Ecuatorial. Foto: NurPhoto via AFP

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, apunto.

“Descansa en paz, Jesús. El FC Andorra demanda la máxima sensibilidad y respeto”, cierra la misiva pública.

Prisión, una posibilidad para Awono

Las posibles consecuencias legales para Jesús Owono han comenzado a ocupar espacio en los medios de comunicación españoles, que analizan los escenarios jurídicos que podrían derivarse del caso.

La Razón, en una publicación reciente, explicó que el “artículo 142 del Código Penal, en el texto consolidado que publica el BOE, prevé de uno a cuatro años de prisión para quien cause una muerte por imprudencia grave”.

Asimismo, las sanciones contempladas podrían variar si se determina una imprudencia de menor gravedad. El medio señala que existe “una multa de tres a 18 meses si la imprudencia es menos grave, aunque esas penas no pueden trasladarse a esta jugada sin una valoración judicial de los hechos”.

Por ahora, el caso está sujeto a análisis para establecer si existe responsabilidad penal del guardameta del FC Andorra y si su actuación reúne los elementos necesarios para un eventual proceso judicial.

En ese sentido, el artículo advierte que “habría que acreditar una infracción penalmente relevante del deber de cuidado, examinar si la salida del portero excedió el riesgo propio de una disputa de balón y establecer una relación causal entre la conducta investigada y la muerte”.

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en España, se refirió a la acción y sus posibles implicaciones: “Es una imprudencia de Owono. Un homicidio por imprudencia grave tiene en el Código Penal hasta 4 años de cárcel, el homicidio por imprudencia leve sería una multa económica”.