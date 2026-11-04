Oficialmente, Jesús Owono, arquero del FC Andorra al que se le señala por la muerte de Jesús de Miguel se ha pronunciado en las últimas horas.

Después de conocerse del fallecimiento de su colega el golero no había emitido comunicación alguna y su equipo lo arropó para dar las primeras palabras este miércoles, 4 de noviembre.

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“Días más difíciles de mi vida”

A través de un comunicado oficial encabezado por una mensaje institucional del club, estos le dieron introducción a las palabras del arquero ecuatoguineano.

“El FC Andorra continúa profundamente afectado por la muerte de Jesús de Miguel. En estos momentos tan difíciles, nuestro jugador Jesús Owono quiere compartir personalmente unas palabras”, anticiparon sobre el primer mensaje público del golero.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, empezó diciendo Owono.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, sobre los sentimientos que le ha generado el deceso de su colega de profesión.

Presto a servir en caso de que la ley lo cite para determinar el grado de responsabilidad en la muerte de De Miguel, Owono se comprometió una vez esté en condiciones para hacerlo.

Jesús Owono, arquero de FC Andorra y Guinea Ecuatorial. Foto: NurPhoto via AFP

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo”, apunto.

“Descansa en paz, Jesús. El FC Andorra demanda la máxima sensibilidad y respeto”, cierra la misiva pública.

Prisión, una posibilidad para Awono

Las posibles consecuencias legales para Jesús Owono han comenzado a ocupar espacio en los medios de comunicación españoles, que analizan los escenarios jurídicos que podrían derivarse del caso.

La Razón, en una publicación reciente, explicó que el “artículo 142 del Código Penal, en el texto consolidado que publica el BOE, prevé de uno a cuatro años de prisión para quien cause una muerte por imprudencia grave”.

Everyone hating on the goalkeeper, but it wasn’t intentional if you watch the clip carefully. RIP Jesus de Miguel🕊️ https://t.co/Vy9lW91BNZ — 𝕁𝕖𝕥𝕙𝕒𝕟🥷 (@jethan69) November 3, 2026

Asimismo, las sanciones contempladas podrían variar si se determina una imprudencia de menor gravedad. El medio señala que existe “una multa de tres a 18 meses si la imprudencia es menos grave, aunque esas penas no pueden trasladarse a esta jugada sin una valoración judicial de los hechos”.

Por ahora, el caso está sujeto a análisis para establecer si existe responsabilidad penal del guardameta del FC Andorra y si su actuación reúne los elementos necesarios para un eventual proceso judicial.

🗣️ Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, en @partidazocope 🧐 "Es una imprudencia de Owono. Un homicidio por imprudencia grave tiene en el Código Penal hasta 4 años de cárcel, el homicidio por imprudencia leve sería una multa económica" 📻 #PartidazoCOPE https://t.co/iZGt3IgWCU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 4, 2026

En ese sentido, el artículo advierte que “habría que acreditar una infracción penalmente relevante del deber de cuidado, examinar si la salida del portero excedió el riesgo propio de una disputa de balón y establecer una relación causal entre la conducta investigada y la muerte”.

Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en España, se refirió a la acción y sus posibles implicaciones: “Es una imprudencia de Owono. Un homicidio por imprudencia grave tiene en el Código Penal hasta 4 años de cárcel, el homicidio por imprudencia leve sería una multa económica”.