Carlos Antonio Vélez anuncia que Junior ya definió su nuevo técnico: “No es Gustavo Costas”

Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Liga BetPlay 2026-II y ya piensa en lo que será la próxima temporada. El cuadro rojiblanco piensa hacer una barrida en su plantilla de jugadores, aunque primero debe anunciar al nuevo DT.

Delantero estrella se ofreció para llegar al Junior de Barranquilla: “Es el sueño mío”

Sebastián Viera será el encargado de dirigir los últimos partidos de la temporada; sin embargo, su contrato se vence el 31 de diciembre y en la dirigencia no hay ánimos de renovación.

De hecho, en la órbita de Junior ya han sonado varios candidatos de renombre que estarían siendo analizados en las oficinas del club. El favorito parecía ser Gustavo Costas, que actualmente dirige a Cerro Porteño de Paraguay, pero Carlos Antonio Vélez anunció que las cosas van por otro lado.

“Estoy en capacidad de decirles que Gustavo Costas no será el técnico de Junior. El técnico de Junior debe ser firmado hoy, entre hoy y mañana, con él han tenido reuniones”, expresó en su columna de ‘Palabras Mayores’.

Según la información entregada por Vélez, el nuevo DT de Junior no está en Colombia actualmente. “Han llegado a puntos de acuerdo; faltan solamente los intercambios de documentos firmados. Es un técnico que hoy por hoy no tiene equipo y dirigió en Colombia”, apuntó.

Carlos Antonio aseguró que, aunque tiene el nombre del candidato elegido, prefiere no decirlo por respeto a la fuente que se lo contó. “Que lo digan otros, yo no”, apuntó.

“Conoce el medio, sabe muy bien de qué se trata y espero que le vaya muy bien. Lo anunciarán en el momento que se firmen los papeles, ustedes saben que en el fútbol puede haber un gol de último minuto”, agregó.

Estas son las pistas que dio Carlos Antonio Vélez sobre el nuevo DT de Junior:

No es Gustavo Costas

Está en el exterior

No tiene equipo

Ya dirigió en Colombia y conoce el medio

Es extranjero

Alfredo Arias sorprende dando su candidato al título de la Liga BetPlay: resuena en Junior

¿Jorge Bava, nuevo DT de Junior?

Entre todos los candidatos que han sido mencionados como posible fichaje de Junior, hay uno que cumple con todas esas características: el uruguayo Jorge Bava.

Bava está sin equipo desde su salida del Club Nacional de Uruguay; ya dirigió en Colombia e incluso fue campeón con Independiente Santa Fe en el primer semestre de 2025.

Jorge Bava fue campeón con Santa Fe en el primer semestre de 2025. Foto: Cristian Bayona

Aunque todavía no hay nada confirmado, medios partidarios del conjunto rojiblanco dan a Jorge Bava como el elegido para tomar las riendas de Junior y disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La única certeza es que el nuevo timonel está a punto de definirse, pues la eliminación de la Liga BetPlay aceleró la necesidad de empezar a planificar el próximo año con un nombre de experiencia en el banquillo.