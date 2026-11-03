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Alfredo Arias sorprende dando su candidato al título de la Liga BetPlay: resuena en Junior

Aunque no da a Junior como candidato al título, pues las matemáticas ya no le dan, dijo que esperaba que al tiburón le fuera bien.

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Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

3 de noviembre de 2026 a las 8:13 p. m.
Como a Junior de Barranquilla ya no le alcanza para ser campeón de la Liga BetPlay 2026-ll, Alfredo Arias (izq.) dejó a otro candidato.
Como a Junior de Barranquilla ya no le alcanza para ser campeón de la Liga BetPlay 2026-ll, Alfredo Arias (izq.) dejó a otro candidato. Foto: Getty Images

Desde que Alfredo Arias salió de Junior de Barranquilla, oficialmente el 31 de agosto de 2026, su nombre ha estado constantemente en boca de la prensa y los aficionados.

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Este miércoles, 3 de noviembre, Arias habló con As Colombia y tocó varios temas. No solamente su salida de Junior, sino también cuál equipo, bajo su concepto, será el campeón de la Liga BetPlay 2026-ll.

Alfredo Arias: “América de Cali ha mantenido esa regularidad de juego”

A Arias le preguntaron cuál equipo cree que va a ser el campeón de la Liga BetPlay 2026-ll. Admitió que confía en que Junior clasifique, pero eso ya es matemáticamente imposible.

Dicho lo cual, Arias aseguró: “Hay un equipo para mí ha demostrado una regularidad y mantener un nivel de juego y una idea que los otros no han podido mantener y es América de Cali.

“América ha mantenido esa regularidad de juego, me refiero a la idea de juego. Cuando ha ganado, cuando ha empatado, cuando ha perdido, ha jugado de la misma manera, no se ha traicionado y David González para mí es es una buena persona la cual yo tengo mucho respeto, y fue mi jugador. Creo que es uno de los equipos que puede estar”, añadió.

Por lo hecho en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-ll, al menos hasta ahora, América de Cali es uno de los firmes candidatos a ser campeón del torneo.

Más de lo dicho por Alfredo Arias

Sobre su salida de Junior, afirmó: “Más que una herida, siempre está le recuerdo. Cuando uno convive, el tiempo que convivimos nosotros con el plantel, los trabajadores y la gente, siempre hay todavía un vínculo, más que llamarlo herida vamos a llamarlo un buen recuerdo. Es difícil de diagnosticar, el fútbol pasa por la urgencia. A veces no pasa por lo importante sino por lo urgente”.

Alfredo Arias terminó su vínculo en Junior de Barranquilla finalizando agosto de 2026
Imagen de Alfredo Arias celebrando la obtención de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: AFP

Y ahondó en su idea: “Ni yo tengo deuda con Junior, ni Junior la tiene conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento y no solo con Junior. Yo cada vez que llegue al Cali, a Medellín, a Santa Fe y a Junior llegué agradeciendo, siempre he dicho lo mismo cuando me ha tocado irme. Me voy con dos campeonatos y consecutivos, no ha sido muy común, no es fácil ser bicampeón”.