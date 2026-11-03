Alfredo Arias sorprende dando su candidato al título de la Liga BetPlay: resuena en Junior

Desde que Alfredo Arias salió de Junior de Barranquilla, oficialmente el 31 de agosto de 2026, su nombre ha estado constantemente en boca de la prensa y los aficionados.

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Este miércoles, 3 de noviembre, Arias habló con As Colombia y tocó varios temas. No solamente su salida de Junior, sino también cuál equipo, bajo su concepto, será el campeón de la Liga BetPlay 2026-ll.

Alfredo Arias: “América de Cali ha mantenido esa regularidad de juego”

A Arias le preguntaron cuál equipo cree que va a ser el campeón de la Liga BetPlay 2026-ll. Admitió que confía en que Junior clasifique, pero eso ya es matemáticamente imposible.

Dicho lo cual, Arias aseguró: “Hay un equipo para mí ha demostrado una regularidad y mantener un nivel de juego y una idea que los otros no han podido mantener y es América de Cali”.

“América ha mantenido esa regularidad de juego, me refiero a la idea de juego. Cuando ha ganado, cuando ha empatado, cuando ha perdido, ha jugado de la misma manera, no se ha traicionado y David González para mí es es una buena persona la cual yo tengo mucho respeto, y fue mi jugador. Creo que es uno de los equipos que puede estar”, añadió.

🗨️ “América es el gran favorito de la Liga” ⚽ Alfredo Arias en #EntrevistAS de #ASColombia 🎥 Vea la nota completa en el canal de Youtube de AS Colombia https://t.co/G34lzRIPAh — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) November 3, 2026

Por lo hecho en la fase todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-ll, al menos hasta ahora, América de Cali es uno de los firmes candidatos a ser campeón del torneo.

Más de lo dicho por Alfredo Arias

Sobre su salida de Junior, afirmó: “Más que una herida, siempre está le recuerdo. Cuando uno convive, el tiempo que convivimos nosotros con el plantel, los trabajadores y la gente, siempre hay todavía un vínculo, más que llamarlo herida vamos a llamarlo un buen recuerdo. Es difícil de diagnosticar, el fútbol pasa por la urgencia. A veces no pasa por lo importante sino por lo urgente”.

Imagen de Alfredo Arias celebrando la obtención de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: AFP

Y ahondó en su idea: “Ni yo tengo deuda con Junior, ni Junior la tiene conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento y no solo con Junior. Yo cada vez que llegue al Cali, a Medellín, a Santa Fe y a Junior llegué agradeciendo, siempre he dicho lo mismo cuando me ha tocado irme. Me voy con dos campeonatos y consecutivos, no ha sido muy común, no es fácil ser bicampeón”.