Tabla de la Liga Betplay tras triunfo del Tolima al Pereira: presión para Millonarios y se mueve la zona media

Deportes Tolima toma un nuevo aire y da un golpe clave en la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria ante el Deportivo Pereira en juego válido por la fecha 17, ya en la recta final del ‘Todos contra Todos’ y ad portas de que el calendario se coloque al día tras varias jornadas aplazadas.

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De a poco, los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales se van conociendo hasta el sorteo a mediados de noviembre. En lo que tiene que ver con Deportes Tolima espera estar en las finales en medio de un semestre bastante complicado con cambio de entrenador y resultados consecutivos sin triunfos que dejan mal parado a Luis Fernando Suárez.

Un doblete de Luis ‘Niche’ Sánchez y otro gol de Ever Valencia fue más que suficiente y selló el 3-1 definitivo en la ciudad de Pereira, que tuvo el descuento de Jordy Monroy para la honra de un equipo sumido en crisis y que le adeuda meses de contrato laboral a la plantilla profesional.

Con la victoria el Deportes Tolima ya tiene 23 puntos en la tabla de posiciones y ve posibilidades reales de clasificación siempre y cuando gane los dos partidos que le quedan de forma obligatoria. Por ahora, está a tres unidades del sexto lugar, que es de Millonarios.

Su próxima salida en la fecha 18 será, precisamente, contra Millonarios en el Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. Si hace respetar su casa en un duelo que se vería parejo en la previa, quedaría con 26 puntos e igualará al club bogotano en la tabla de posiciones.

Tolima aprieta la tabla de posiciones

Ya en la última jornada, Deportes Tolima será visitante contra Deportivo Cali, que busca la ventaja deportiva y está obligado a ganar para alcanzar el umbral de 29 puntos y le sería suficiente para asegurar el cupo en los cuadrangulares semifinales.

Mientras, Millonarios se jugará grandes chances de clasificación en el partidazo contra América de Cali en El Campín de la ciudad de Bogotá por la fecha 17.

Una nueva edición del clásico del fútbol colombiano donde el equipo azul espera ganar y clasificar con 29 puntos y definitivamente alejar las presiones del Deportes Tolima, Independiente Medellín, Once Caldas y Águilas Doradas, que es octavo con 25 puntos.

La victoria ante el Pereira le permite al Tolima tener el puntaje para atacar, pero se ve en la décima casilla detrás del Once Caldas que es noveno.