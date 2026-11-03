Tabla de posiciones y reclasificación tras el resultado de Bucaramanga vs. Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional sellaron con empate (1-1) su partido por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Con este resultado, el cuadro verdolaga se mantiene en la primera posición de la tabla y acaricia el ‘punto invisible’ de cara a los cuadrangulares.

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El Leopardo, por su parte, superó a Independiente Santa Fe en la cuarta casilla y está confirmado para disputar la fiesta de fin de año.

Edwin Cardona abrió el marcador desde el punto penal, pero Luciano Pons decretó la igualdad por la misma vía en el segundo tiempo. Los arqueros fueron parte fundamental para que el resultado no cambiara en los minutos finales y, por ende, se le repartiera un punto a cada uno.

Atlético Nacional acumula cuatro partidos sin perder

No fue la mejor noche para Atlético Nacional en Bucaramanga; sin embargo, el cuadro verdolaga acumula una racha de cuatro partidos sin perder y llega entonado a la fase decisiva del campeonato.

Lucas González analizó el empate por la fecha 17. “El sabor es amargo. Ahora mismo, el sabor es amargo porque sentíamos que el partido lo podíamos ganar, lo estábamos ganando durante mucho tiempo, pero el fútbol tiene estas cosas”, apuntó.

“Ya hay que pasar la página y hacer que los chicos se recuperen de este partido y pensar ahora en Pereira el fin de semana”, agregó González.

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Atlético Nacional es líder sólido del fútbol profesional colombiano, pero no puede relajarse porque detrás vienen América y Deportivo Cali tratando de arrebatarle ese puesto de privilegio.

Cabe recordar que los dos mejores clasificados del ‘todos contra todos’ aseguran ser cabeza de serie de su grupo y además reciben la ventaja deportiva en caso de empate a puntos por una hipotética clasificación a la final.

“Nosotros somos un equipo que quiere imponer condiciones a donde va, que quiere jugar la mayoría de tiempo en campo contrario, que quiere instalarse allá; nos sentimos bien conviviendo con mucho espacio a la espalda”, avisó el DT.

Así quedó la tabla de reclasificación

Además de mover las cosas dentro de los ocho, el resultado de Bucaramanga vs. Atlético Nacional tuvo consecuencias en la tabla de reclasificación que define cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Nacional llegó a 91 puntos y tiene asegurado su tiquete a la fase previa de la Libertadores, aunque podría ir directo a los grupos si termina siendo campeón del segundo semestre.

Atlético Bucaramanga, por otro lado, se trepó a la novena posición y superó a Independiente Medellín en la batalla por meterse a la Copa Sudamericana. El conjunto leopardo también empató a Millonarios, que juega este miércoles contra América en El Campín.